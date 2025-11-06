Μπραντ Πιτ: Ζητά 35 εκατ. δολάρια από την Αντζελίνα Τζολί για το Château Miraval

Η προσπάθεια του Μπραντ Πιτ να δημοσιοποιήσει επικοινωνίες (emails) μεταξύ του ιδίου και της πρώην συζύγου του, Αντζελίνα Τζολί, έχει πάρει μια άλλη τροπή. Σύμφωνα με δημοσιεύματα στα διεθνή μέσα, ο ηθοποιός ζητά από την πρώην σύζυγό του 35 εκατομμύρια δολάρια για το οινοποιείο τους στη Γαλλία, το Château Miraval.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ σταρ εμπλέκεται σε μια «πικρή», όπως φαίνεται, δικαστική διαμάχη με την Τζολί σχετικά με την πώληση του γαλλικού οινοποιείου, το οποίο αγοράστηκε αρχικά από το ζευγάρι το 2011 για περίπου 60 εκατομμύρια δολάρια.

Brad Pitt Reveals 2023 Email from Angelina Jolie's Attorneys in New Filing, Alleging He Is Suing Her for $35M Over Winery Sale https://t.co/b6qhqngLx2 — People (@people) November 6, 2025

Η Τζολί, η οποία ξεκίνησε τη διαδικασία διαζυγίου από τον Πιτ το 2019, έχει κατηγορηθεί από τον ηθοποιό για παραβίαση μιας προηγούμενης συμφωνίας, ότι κανένα από τα δύο μέρη δεν θα πουλούσε το μερίδιό του χωρίς τη συγκατάθεση του άλλου. Σύμφωνα με νέα δικαστικά έγγραφα που επικαλείται το περιοδικό «People», ο Πιτ κατέθεσε νέα αγωγή και ζητά από την Αντζελίνα Τζολί 35 εκατομμύρια δολάρια ως αποζημίωση.

Σε προηγούμενο email που έστειλε η νομική ομάδα της Τζολί τον Οκτώβριο του 2023, προειδοποιούσε ότι ο Πιτ είχε την πρόθεση να «ζητήσει αποζημίωση για φερόμενη ζημία στις τρέχουσες δραστηριότητες του οινοποιείου».

Οι δικηγόροι της αναφέρθηκαν επίσης στη «συνεχή άρνηση του Πιτ να προσκομίσει έγγραφα σχετικά με τους λόγους για τους οποίους χρειάστηκε να υπογράψει τετραετή συμφωνία εμπιστευτικότητας που κάλυπτε την προσωπική του παράνομη συμπεριφορά», υποστηρίζοντας ότι αυτά τα έγγραφα ήταν «το επίκεντρο της υπόθεσής μας και πρέπει να προσκομιστούν».

Αν και το πρώην ζευγάρι κατάφερε να τα βρει τελικά και να προχωρήσει σε διευθέτηση του διαζυγίου του, δεν φαίνεται αυτό να είναι εύκολο να γίνει και με το οινοποιείο. Η ηθοποιός πούλησε το μερίδιό της, αξίας 64 εκατομμυρίων δολαρίων στον Yuri Shefler, ιδιοκτήτη του ομίλου SPI Group, της μητρικής εταιρείας του ομίλου Stoli Group το 2021. Ο Πιτ υποστηρίζει ότι η Τζολί προέβη στην πώληση παρά την προηγούμενη συμφωνία τους, ότι κανένας από τους δύο δεν θα πουλούσε το μερίδιό του αν δεν το ενέκρινε ο άλλος. Η λέξη «Miraval», που κάποτε μύριζε καλοκαίρι και ροδοπέταλα, έγινε όρος δικογραφίας για τους δύο ηθοποιούς.

Πηγή: skai.gr

