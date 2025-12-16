Δώδεκα χρόνια μετά τη μαστεκτομή της, η Αντζελίνα Τζολί ποζάρει στο εξώφυλλο του πρώτου τεύχους του γαλλικού «TIME», αποκαλύπτοντας την ουλή της. Όχι ως πράξη πρόκλησης, αλλά ως πολιτική και ανθρώπινη δήλωση υπέρ της πρόληψης του καρκίνου του μαστού.

Η εικόνα που δεν χρειάζεται φίλτρα

Η Αντζελίνα Τζολί δεν επιλέγει ποτέ την εύκολη δημόσια εικόνα. Στο εξώφυλλο του περιοδικού, η διάσημη ηθοποιός εμφανίζεται όπως είναι: ήρεμη, δυνατή, χωρίς να κρύβει την ουλή από την προληπτική μαστεκτομή που υποβλήθηκε το 2013. Μια εικόνα που δεν σοκάρει αλλά υπενθυμίζει.

Η προσωπική απόφαση που έγινε παγκόσμιο μήνυμα

Η απόφαση της Τζολί να προχωρήσει σε προληπτική μαστεκτομή ελήφθη μετά τη διάγνωση της γονιδιακής μετάλλαξης BRCA1, που αύξανε δραματικά τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του μαστού.

Όταν μίλησε δημόσια για την επιλογή της, το αποτέλεσμα ήταν άμεσο: στη Γαλλία, τα ποσοστά προληπτικών εξετάσεων αυξήθηκαν κατά 20%. Το φαινόμενο καταγράφηκε ως «Effet Angelina» και θεωρείται ένα από τα πιο ισχυρά παραδείγματα επιρροής δημόσιου προσώπου στον τομέα της δημόσιας υγείας.

Η συνέντευξή της σχετίζεται με την παρουσία της στην ταινία «Coutures», ένα φιλμ που πραγματεύεται τον καρκίνο του μαστού και την κληρονομικότητα της ασθένειας. Για την ίδια, το έργο αυτό δεν είναι απλώς κινηματογραφικός ρόλος, αλλά μια αντανάκλαση της οικογενειακής της ιστορίας και της προσωπικής της εμπειρίας.

Η Αντζελίνα Τζολί μιλά για τα παιδιά της, τη μητρότητα και την ανάγκη να μεγαλώνεις μια νέα γενιά με επίγνωση, θάρρος και πρόσβαση στην πληροφορία. «Η γνώση δεν αφαιρεί τη θηλυκότητα, τη δύναμη ή την ταυτότητα», έχει τονίσει επανειλημμένα. Αντιθέτως, τις προστατεύει. Η Αντζελίνα Τζολί δεν «αποκαλύπτει» την ουλή της για να προκαλέσει. Τη δείχνει για να θυμίσει ότι η πρόληψη σώζει ζωές και ότι η αλήθεια, όσο δύσκολη κι αν είναι, μπορεί να γίνει δύναμη.

