Νέα Συλλογή Γυαλιών Kois Optics σε συνεργασία με τον Gian Paolo Venier

Τα Kois Optics και ο Σταύρος Κοής πρωταγωνιστούν στις εξελίξεις που αφορούν στην αγορά των οπτικών, αναδεικνύοντας πάντα την ιστορία και τον πολιτισμό του νησιού της Σύρου μέσα από τις δράσεις τους.

Την Παρασκευή 28 Ιουνίου, το Αρχοντικό Κοής υποδέχτηκε δημοσιογράφους, εκπροσώπους του καλλιτεχνικού χώρου και επιχειρηματίες παρουσιάζοντας τη νέα συλλογή γυαλιών Kois Optics εμπνευσμένων από τα χρώματα της οροφογραφίας που σχεδιάστηκαν σε συνεργασία με τον εξαίρετο Ιταλό σχεδιαστή Gian Paolo Venier.

Η βραδιά ξεκίνησε με τον κ. Παύλο Χατζηγρηγορίου, από το Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου που μίλησε για τις δράσεις που κάνουν τα Kois Optics και ο Σταύρος Κοής, αναδεικνύοντας τον πολιτισμό της Σύρου.

Στη συνέχεια, ακολούθησε η παρουσίαση της εφαρμογής «επαυξημένης πραγματικότητας» από τον κ. Σπύρο Βοσινάκη, Αναπληρωτή Καθηγητή του Πανεπιστημίου Αιγαίου, προσφέροντας μια μικρή ξενάγηση στο Αρχοντικό Κοή με διαδραστικό και παιγνιώδη τρόπο.

Στο κλείσιμο της εκδήλωσης ο κ. Σταύρος Κοής παρουσίασε μαζί με τον σχεδιαστή Gian Paolo Venier τη νέα σειρά γυαλιών.

Στο πλαίσιο της παρουσίασης, ο κ. Κοής δήλωσε: «Με μεγάλη χαρά και υπερηφάνεια παρουσιάσαμε της νέα μας συλλογή, η οποία έλαβε χώρα στο αρχοντικό μας, Kois Mansion, γνωστό για την οροφογραφία με τους Θεούς του Ολύμπου. Αυτή η βραδιά δεν ήταν απλώς μια παρουσίαση μόδας, αλλά μια γιορτή της δημιουργικότητας και της συνεργασίας. Σε αυτή την υπέροχη ατμόσφαιρα, είχαμε την τιμή να συνεργαστούμε με τον εξαίρετο σχεδιαστή Gian Paolo Vernier, ο οποίος με τη μοναδική του ματιά δημιούργησε γυαλιά που μαγεύουν. Η χρήση κρυστάλλων Zeiss πρόσθεσε μια αίσθηση πολυτέλειας και ακρίβειας, κάνοντας κάθε κομμάτι να ξεχωρίζει. Η βραδιά ήταν γεμάτη ζεστασιά και όμορφες στιγμές, καθώς πολλοί αγαπημένοι φίλοι βρέθηκαν κοντά μας για να μοιραστούν τη χαρά μας. Η αγάπη και η υποστήριξή τους είναι η δύναμή μας για να συνεχίσουμε να δημιουργούμε και να τους προσφέρουμε το καλύτερο. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί έχουμε πολλές ακόμη εκπλήξεις να μοιραστούμε μαζί σας».

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε παρουσία των πρεσβευτών της σειράς αντικειμένων “orophografia”, της αγαπημένης δημοσιογράφου και παρουσιάστριας Μαρίας Μπεκατώρου και του δις πρωταθλητή και ρέκορντμαν της Ευρωλίγκα, με καταγωγή από τη Σύρο Γιώργου Πρίντεζη. Τον κόσμο στο αρχοντικό υποδέχτηκε με τις μουσικές του ο Μουσικός Όμιλου Σύρου, ενώ οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν μεζέδες από τις παλιές οικογενειακές συνταγές της Μυρσίνης Κοή, τις οποίες μαγείρευαν αυτούσια νοικοκυρές από τη Μικρά Ασία.

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν στη Σύρο, στο διάστημα 28 με 30 Ιουνίου τα Kois Optics υποστήριξαν ως Τοπικός Συνεργάτης το μεγαλύτερο FIBA 3X3 τουρνουά μπάσκετ της χώρας, το Stoiximan AegeanBall Festival 2024 που πραγματοποιήθηκε για 6η χρονιά, φιλοξενώντας χιλιάδες επισκέπτες στη Σύρο.

