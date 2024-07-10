Σε συνέντευξή της στους «Sunday Times», η 31χρονη αναφέρθηκε στη μάχη της με το αλκοόλ, τις δυσκολίες που βίωσε κατά την απεξάρτηση, και την πρώτη φορά που ήρθε σε επαφή με το αλκοόλ.

Η ηθοποιός του «Suicide Squad» θυμήθηκε την πρώτη φορά που μέθυσε, η οποία ήταν στον γάμο της θείας της το 2001, όταν ήταν μόλις οκτώ ετών. «Μέθυσα εκείνη τη μέρα», είπε. «Ήμουν οκτώ ετών, τι τρελή ηλικία να μεθύσεις».

Νέα αρχή για την Κάρα Ντελεβίν

Η Κάρα Ντελεβίν, η οποία είναι νηφάλια από το 2022, παραδέχτηκε ότι στράφηκε σε ουσίες νομίζοντας πως θα την βοηθήσουν στις δύσκολες στιγμές. «Πίστευα ότι τα ναρκωτικά και το αλκοόλ θα με βοηθούσαν να ανταπεξέλθω, αλλά δεν το έκαναν, το αντίθετο, με έκαναν να νιώθω στεναχώρια και καταθλιπτικό συναίσθημα. Τώρα νιώθω ότι έχω πάρει πίσω την δύναμή μου και δεν ασκεί κανείς έλεγχο στην ζωή μου».

Παρά τη δύσκολη μάχη της, δεν ενοχλείται όταν βρίσκεται δίπλα σε άλλους που καταναλώνουν αλκοόλ, όπως σε πάρτι ή φεστιβάλ. Τον περασμένο μήνα, παρακολούθησε το Φεστιβάλ Glastonbury στην Αγγλία εντελώς νηφάλια.

Η Κάρα Ντελεβίν αναφέρθηκε επίσης στην καταστροφή της έπαυλής της στο Λος Άντζελες από φωτιά, λέγοντας ότι αν αυτό είχε συμβεί όταν έκανε κατάχρηση ουσιών, θα το αντιμετώπιζε πίνοντας αλκοόλ. «Είναι χάλια, αλλά όλοι ήταν ασφαλείς και, όπως οτιδήποτε άλλο, αν δεν ήμουν νηφάλια θα εξακολουθούσα να ταλαιπωρούμαι», είπε.

Μιλώντας για την απεξάρτηση, η Κάρα παραδέχτηκε πως έχει γίνει πιο «σταθερή» και πιο «ήρεμη», παρόλο που η διαδικασία ήταν πολύ δύσκολη για εκείνη. «Δεν ήταν εύκολο, αλλά ποτέ δεν υπήρξαν στιγμές που να πω, ''δεν αξίζει τον κόπο''. Άξιζε κάθε δευτερόλεπτο».

Αφού ολοκλήρωσε το πρόγραμμα θεραπείας 12 βημάτων το 2023, η σταρ του «Only Murders in the Building» αποκάλυψε επίσης ότι σκοπεύει να αφαιρέσει οριστικά τα τατουάζ της για να σηματοδοτήσει μια «νέα αρχή» των «νέων ξεκινημάτων» της.

