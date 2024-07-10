Η Νάταλι Πόρτμαν ανησυχεί για το γεγονός ότι οι γυναίκες πρέπει να δείχνουν πάντα τέλειες. Η πρωταγωνίστρια του «Lady In The Lake» δήλωσε ότι υπάρχει μια εξαιρετικά επικίνδυνη πίεση που ασκείται στους ανθρώπους για να έχουν ένα τέλειο σώμα στην εποχή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Η 43χρονη σταρ, η οποία έχασε αρκετά κιλά για να υποδυθεί την μπαλαρίνα στην ταινία «Black Swan» δήλωσε στο περιοδικό «Grazia»: «Είναι πολύ δύσκολο να ξεφύγεις. Πρέπει να το μπλοκάρεις όσο το δυνατόν περισσότερο γιατί είναι εξαιρετικά επικίνδυνο», εξήγησε.

Στο ερώτημα για το πώς το καταφέρνει αυτό, η ίδια απάντησε: «Δεν είμαι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δεν διαβάζω τίποτα για τον εαυτό μου». Ωστόσο, η ηθοποιός έχει 9 εκατ. followers στο Instagram.

Η Νάταλι Πόρτμαν είπε, επίσης, ότι οι γυναίκες ντύνονται χωρίς ιδιαίτερο προσωπικό χαρακτήρα όταν βρίσκονται στο κόκκινο χαλί. Πρόσθεσε ότι υπήρχε «περισσότερο προσωπικό στυλ» όταν οι σταρ δεν είχαν στυλίστες για τις εκδηλώσεις στο κόκκινο χαλί. Η επαγγελματίας ηθοποιός νοσταλγεί την εποχή που υπήρχε περισσότερη αυτοέκφραση μέσω της μόδας.

Η ηθοποιός, η οποία έχει δύο παιδιά με τον εν διαστάσει σύζυγό της, Benjamin Millepied, παραδέχτηκε επίσης ότι έχει περισσότερο χρόνο για να φροντίζει τον εαυτό της και να φοράει ωραία ρούχα και μακιγιάζ, τώρα που τα παιδιά της είναι μεγαλύτερα.

«Όταν έχεις πολύ μικρά παιδιά και προσπαθείς να τα βγάλεις πέρα μέσα στην ημέρα, αν μπορείς να τους βάλεις ρούχα, αυτό μοιάζει με επίτευγμα. Τώρα που μεγάλωσαν, έχω τον χρόνο να στεγνώσω τα μαλλιά μου, να βαφτώ, να διαλέξω ένα ωραίο ρούχο και να μην αισθάνομαι συνέχεια βιαστική», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

