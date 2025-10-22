Η Ναόμι Γουότς (Naomi Watts) και η Σάρα Πόλσον (Sarah Paulson) έκλεψαν την παράσταση από τη συμπρωταγωνίστριά τους Κιμ Καρντάσιαν, καθώς επέλεξαν τολμηρές εμφανίσεις για το κόκκινο χαλί στην πρεμιέρα της σειράς «All's Fair», της Disney+.

Η 57χρονη Ναόμι Γουότς συνηθίζει να κάνει τολμηρές εμφανίσεις. Η ηθοποιός εμφανίστηκε στο Παρίσι με ένα τολμηρό μαύρο δαντελένιο τοπ, χωρίς σουτιέν, και πόζαρε γεμάτη αυτοπεποίθηση. Η σταρ συνδύασε το τολμηρό ντύσιμό της με μια εκκεντρική φούστα και μαύρα τακούνια.

Η σειρά κάνει πρεμιέρα στις 4 Νοεμβρίου 2025 και τα επεισόδια θα είναι διαθέσιμα κάθε Τρίτη, ενώ το φινάλε της θα γίνει με 2 επεισόδια στις 9 Δεκεμβρίου. Πρωταγωνίστριες οι Κιμ Καρντάσιαν, Ναόμι Γουότς, Νίσι Νας Μπετς, Τεγιάνα Τάιλορ, Μάθιου Νόζκα, Σάρα Πόλσον και Γκλεν Κλόουζ.

Μια ομάδα γυναικών δικηγόρων διαζυγίων αποχωρεί από μια ανδροκρατούμενη δικηγορική εταιρεία για να ανοίξει το δικό της ισχυρό γραφείο. Έξυπνες, δυναμικές και με περίπλοκη συναισθηματική ζωή χειρίζονται δύσκολες υποθέσεις διαζυγίων, σκανδαλώδη μυστικά και συνεχώς μεταβαλλόμενες συμμαχίες τόσο στην αίθουσα του δικαστηρίου όσο και μεταξύ τους.

Σε έναν κόσμο όπου το χρήμα μιλάει και ο έρωτας είναι πεδίο μάχης, αυτές οι γυναίκες δεν παίζουν απλώς το παιχνίδι. Το αλλάζουν. Σεναριογράφος και δημιουργός της σειράς είναι ο Ράιν Μέρφι, ο οποίος είναι και executive producer.

