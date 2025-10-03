Ναόμι Γουότς: Η τρανς κόρη της περπάτησε στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι (video)

Η Ναόμι Γουότς (Naomi Watts) έλαμπε από υπερηφάνεια καθώς βρέθηκε στην Πόλη του Φωτός για να υποστηρίξει την τρανς κόρη της, μοντέλο, Κάι Σράιμπερ, στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι. Η 57χρονη ηθοποιός κάθισε πολύ κοντά στην πασαρέλα για την επίδειξη του οίκου Mugler μαζί με την Άννα Γουίντουρ και την ηθοποιό Πάμελα Άντερσον.

Όλα τα βλέμματα ήταν στραμμένα στην Κάι καθώς εμφανίστηκε στην πασαρέλα με ένα μακρυμάνικο, εφαρμοστό, απαλό δερμάτινο φόρεμα σε ροδακινί χρώμα, που φαινόταν να έχει ανάποδη εφαρμογή με oversized γιακά. Η Κάι, που γεννήθηκε αγόρι με το όνομα Σάμιουελ Κάι, έχει ξεχωρίσει στον κόσμο της μόδας. Η Γουότς έχει αποκτήσει δύο παιδιά με τον πρώην σύντροφό της, ηθοποιό, παραγωγό, σκηνοθέτη και σεναριογράφο, Λιβ Σράιμπερ.

Μιλώντας στο περιοδικό «Interview», η Κάι Σράιμπερ είχε αποκαλύψει ότι προπονείται μόνη της για την καριέρα της. «Θέλω να γίνω σούπερμοντελ. Τελεία. Προπονούμαι με πασαρέλες στην κουζίνα εδώ και χρόνια. Η μαμά μου μπορεί να σου δείξει όλα τα βίντεο που την ανάγκαζα να τραβάει», ανέφερε χιουμοριστικά. Και πρόσθεσε: «Το ότι πάλευα με την ταυτότητα φύλου από μικρή ηλικία, μάλλον, έχει να κάνει με όλο αυτό. Πάντα ήθελα να μεγαλώσω και να γίνω μια όμορφη, λαμπερή, επιδραστική γυναίκα, όπως η Μέριλιν Μονρόε».

Ο πατέρας της, Λιβ Σράιμπερ, είχε μιλήσει, επίσης, δημόσια για την τρανς ταυτότητα της κόρης του, σε συνέντευξή του στο «Variety». «Η Κάι ήταν πάντα αυτό που είναι. Ίσως η πιο σημαντική στιγμή ήταν όταν μας ζήτησε να αλλάξουμε τις αντωνυμίες της. Για να είμαι ειλικρινής, δεν μου φάνηκε τόσο μεγάλο ζήτημα, γιατί η Κάι ήταν ανέκαθεν πολύ θηλυκή. Είναι σημαντικό που βγαίνει και λέει “είμαι τρανς” και “δείτε με”», είπε με αφοπλιστική ειλικρίνεια.

Πηγή: skai.gr

