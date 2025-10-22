Λαρισαίος ζει το όνειρο – Έκανε πασαρέλα για πρώτη φορά στο Μιλάνο (βίντεο, φωτογραφίες) 

Κυνηγώντας με επιμονή το όνειρό του, το μοντέλο από τη Λάρισα, Γιάννης Ψιψιλής προσπαθεί να χτίσει την καριέρα του, παρά το ότι δεν τα κατάφερε στο GNTM.

Ένα μεγάλο βήμα προς αυτόν του τον στόχο ήταν η εμφάνισή του σε πασαρέλα του εξωτερικού και δη στο Μιλάνο για την SHEIN Italy.

Ο ίδιος, σύμφωνα με το onlarissa, έγραψε σε ανάρτησή του: «Όμορφο συναίσθημα να κυνηγάς τα όνειρα σου, να μην σταματάς να ελπίζεις να κλείνεις τα μάτια και να οραματίζεσαι, χθες έκανα την πρώτη μου πασαρέλα στο εξωτερικό για την SHEIN Italy, μεγάλη εμπειρία και πολύ όμορφη! Συνεχίζουμε για όσα έρχονται!».

Επίσης, έκανε αναρτήσεις από το πώς πέρασε στο Μιλάνο.

Πηγή: skai.gr

