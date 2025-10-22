Κιμ Καρντάσιαν: «Κόπιαρε» τη Ναόμι Κάμπελ και γιόρτασε τα γενέθλιά της σε ένα στριπτιτζάδικο

Η Κιμ Καρντάσιαν (Kim Kardashian) εμπνεύστηκε από τη Ναόμι Κάμπελ, καθώς την «κόπιαρε», όπως «μαρτυρούν» και οι φωτογραφίες, για να γιορτάσει τα 45α γενέθλιά της, την Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025.

Η διάσημη τηλεπερσόνα εμφανίστηκε με ένα vintage φόρεμα Givenchy Haute Couture, καθώς κατευθυνόταν στο διάσημο καμπαρέ και στριπτιζάδικο «Crazy Horse», στο Παρίσι. Το συγκεκριμένο φόρεμα αναδείκνυε στο έπακρο την καλλίγραμμη σιλουέτα της -και φυσικά τις καμπύλες της- το οποίο είχε ένα χρυσό κορσέ και μια κρεμ φούστα σε ελληνικό στυλ.

Ωστόσο, η λαμπερή της εμφάνιση ήταν «κλεμμένη», καθώς η Ναόμι Κάμπελ είχε παρουσιάσει το ένδυμα κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού το 1997, για την πρώτη συλλογή του Alexander McQueen με τον γαλλικό οίκο μόδας.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Κιμ αντιγράφει το στυλ της Ναόμι, αφού έχει φορέσει και στο παρελθόν πολλά ρούχα του μοντέλου. Όταν, για παράδειγμα παρευρέθηκε στον γάμο του Chance The Rapper το 2019, φόρεσε ένα σατέν λιλά και μπλε φόρεμα που η Κάμπελ είχε φορέσει στην πασαρέλα του Gianni Versace, το φθινόπωρο του 1996. Επίσης, η Κιμ Καρντάσιαν είχε ποζάρει με ένα κορμάκι Azzedine Alaïa, ακριβώς όπως αυτό που φορούσε η Naomi το 1991.

Kim Kardashian is seen arriving at her 45th birthday party in Paris, France.

pic.twitter.com/Jb25ow1MDE — 📸 (@metgalacrave) October 21, 2025

Το μοντέλο δεν ήταν στη λίστα των καλεσμένων για το πάρτι γενεθλίων της Κιμ στο Παρίσι, στο οποίο παρευρέθηκαν πολλές διασημότητες. Αντ’ αυτού, τη συνόδευσαν η μητέρα της, Kris Jenner, και οι συμπρωταγωνιστές της στο «All's Fair», συμπεριλαμβανομένων των Naomi Watts και Teyana Taylor, οι οποίοι είχαν παρευρεθεί νωρίτερα το βράδυ στην πρεμιέρα της επερχόμενης σειράς τους.

#KimKardashian turned heads as she arrived at Crazy Horse Paris to attend the iconic cabaret show celebrating her 45th birthday.

The SKIMS founder wore a sculpted gold metallic corset paired with a draped ivory wrap skirt and strappy heels.



📷: @backgrid_usa



For licensing… pic.twitter.com/pfr2e1lP8x — backgridus (@BackgridUS) October 21, 2025

Πηγή: skai.gr

