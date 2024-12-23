Με άκρως εορταστική διάθεση, ο Σάκης Ρουβάς μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους ένα βίντεο, από το κυριακάτικο μεσημέρι του.

Ο Σάκης κάθεται μπροστά στο τζάκι του σπιτιού του φορώντας ένα αγιοβασιλιάτικο σκουφάκι και ψήνει κάστανα, τραγουδωντας το "Jingle Bells".

Κάποια στιγμή, μάλιστα, παρασύρεται από τον ρυθμό του τραγουδιού, και σηκώνεται από τη θέση του για να χορέψει αλά Σάκης, τρελαίνοντας τους φανς του.

Πηγή: skai.gr

