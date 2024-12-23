Viral βίντεο: Μπάντα στην Κίνα παίζει Οικονομόπουλο

Ελληνίδα που ζει μόνιμα στην Κίνα, ανέβασε πριν λίγες ημέρες ένα βίντεο στο TikTok από βραδινή έξοδό της σε μαγαζί με live μουσική, που η μπάντα έπαιζε το τραγούδι «Βάλ'το τέρμα» του Νίκου Οικονομόπουλου και τους θαμώνες να διασκεδάζουν αλά ελληνικά, ανεβαίνοντας μάλιστα και πάνω στα τραπέζια.
Σκοπός της, όπως έγραψε, ήταν το βίντεο να γίνει viral, και το πέτυχε.
«Νιώθω πολύ περήφανη που τους έμαθα να τραγουδάνε ένα ελληνικό τραγούδι και πολύ χαρούμενη που βλέπω πως ο κόσμος διασκεδάζει με αυτό», έγραψε.
@doraz29 Νιωθω πολυ περιφανη που τους εμαθα να τραγουδανε ενα ελληνικό τραγούδι και πολυ χαρουμενη που βλεπω πως ο κοσμος διασκεδάζει με αυτο #china #κινα #ελληνεσστηνκινα #fyp #viral_video #oikonomopoulos ♬ original sound - DoraZ
«Απίστευτπ», «τέλεια» και «το γεγονός ότι οι Κινέζοι διασκεδάζουν περισσότερο από τους Έλληνες με αυτό το τραγούδι με συγκινεί ιδιαίτερα» είναι κάποια από τα εκατοντάδες σχόλια κάτω από την ανάρτηση.
