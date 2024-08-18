Η Μπίμπι Ρέτζα (Bebe Rexha) η διάσημη τραγουδίστρια που έχει γεννηθεί στις ΗΠΑ από Αλβανούς γονείς, υποστηρίζει ότι δέχθηκε απειλή και «ψυχική κακοποίηση» από υπάλληλο στο αεροδρόμιο του Μονάχου επειδή ήταν Αλβανίδα.

Ο 34χρονη δημοσίευσε ένα δακρύβρεχτο βίντεο στο Instagram, με τη λεζάντα: «Με απείλησαν γιατί νόμιζα ότι ο πράκτορας της ασφάλειας ήταν Αλβανός. Του μίλησα στα αλβανικά ρωτώντας πού να πάρω το εισιτήριό μου και τώρα μου απαγορεύει την πτήση».

Στην ανάρτηση του Σαββάτου στους 12 εκατομμύρια ακολούθους της, είπε ότι πιστεύει ότι το περιστατικό ήταν ένα «έγκλημα μίσους» λόγω της εθνικότητάς της.

Ο Rexha ισχυρίστηκε ότι ο άνδρας μέλος του προσωπικού αρνήθηκε να δώσει το όνομά του και "συνέχισε να με κακοποιεί ψυχικά" και ότι το γυναικείο προσωπικό δεν παρενέβη.

Η σταρ, η οποία έχει συνεργαστεί με τη Rita Ora και τον Louis Tomlinson και το τραγούδι της με I'm Good έγινε νούμερο 1 στο Ηνωμένο Βασίλειο με τον David Guetta, υποστήριξε ότι ο άνδρας εργάζεται σε εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες για την Lufthansa.

Η γερμανική αεροπορική εταιρεία, σύμφωνα με το Skynews ανέφερε είπε ότι προσπαθεί να «κατανοήσει την κατάσταση» και «δεν ανέχεται κάθε είδους μεροληπτική συμπεριφορά».

«Επικοινωνήσαμε με την Bebe Rexha και είμαστε σε άμεση επαφή μαζί της για να κατανοήσουμε την κατάσταση», είπε ένας εκπρόσωπος.

«Ως διεθνής αεροπορική εταιρεία, συνδέουμε ανθρώπους και χώρες σε όλο τον κόσμο. Οι επισκέπτες και οι υπάλληλοί μας προέρχονται από όλο τον κόσμο», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος. Η διαφορετικότητα και οι ίσες ευκαιρίες είναι βασικές αξίες για την εταιρεία μας και την εταιρική μας κουλτούρα.Δεν ανεχόμαστε καμία μεροληπτική συμπεριφορά κανενός είδους».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.