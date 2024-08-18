Αλέν Ντελόν: Η φωτογραφία που άφησε εποχή και έγινε... μιμίδιο

«Όταν είσαι ο Μικ Τζάγκερ, αλλά ο άλλος είναι ο… Αλέν Ντέλον». Η εμβληματική φωτογραφία του 1967 άφησε εποχή, και έγινε, δικαιωματικά μιμίδιο παγκοσμίως.



Βρισκόμαστε στα swinging sixties, το 1967. Ο Γάλλος ζεν πρεμιέ ήταν 32 ετών, o αστέρας της ροκ 24, ενώ η αγαπημένη του, η τραγουδίστρια και ηθοποιός Μαριάν Φέιφθουλ μόλις 21.

WHEN YOU'RE MICK JAGGER



BUT THE OTHER ONE IS ALAIN DELON pic.twitter.com/iVAfxzfSkz June 22, 2022



Η Φέιθφουλ δείχνει απορροφημένη από τον Γάλλο ηθοποιό, με τους δυο τους να γελάνε, ενώ την ίδια στιγμή, στην άκρη του καναπέ ο γυναικάς Τζάγκερ μοιάζει παρίας, ένα συνεσταλμένο παιδί κοιτώντας χαμηλά, ίσως τα φθαρμένα του παπούτσια.

Η φωτογραφία φαίνεται ότι έχει τραβηχτεί την εποχή που Ντελόν και Φέιθφουλ γύριζαν την ταινία «The Girl on a Motorcycle» (1968), στην οποία υπήρχαν τρυφερές σκηνές των δυο συμπρωταγωνιστών, οι οποίοι υποδύονταν τους παράνομους εραστές.

Πηγή: skai.gr

