Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Όταν είσαι ο Μικ Τζάγκερ, αλλά ο άλλος είναι ο… Αλέν Ντέλον - Η φωτογραφία που άφησε εποχή και έγινε μιμίδιο

Η Μαριάν Φέιθφουλ δείχνει απορροφημένη από τον Ντελόν, με τους δυο τους να γελάνε, ενώ ο Μικ Τζάγκερ μοιάζει παρίας

Αλέν Ντελόν: Η φωτογραφία που άφησε εποχή και έγινε... μιμίδιο

«Όταν είσαι ο Μικ Τζάγκερ, αλλά ο άλλος είναι ο… Αλέν Ντέλον». Η εμβληματική φωτογραφία του 1967 άφησε εποχή, και έγινε, δικαιωματικά μιμίδιο παγκοσμίως. 

Βρισκόμαστε στα swinging sixties, το 1967. Ο Γάλλος ζεν πρεμιέ ήταν 32 ετών, o αστέρας της ροκ 24, ενώ η αγαπημένη του, η τραγουδίστρια και ηθοποιός Μαριάν Φέιφθουλ μόλις 21. 


Η Φέιθφουλ δείχνει απορροφημένη από τον Γάλλο ηθοποιό, με τους δυο τους να γελάνε, ενώ την ίδια στιγμή, στην άκρη του καναπέ ο γυναικάς Τζάγκερ μοιάζει παρίας, ένα συνεσταλμένο παιδί κοιτώντας χαμηλά, ίσως τα φθαρμένα του παπούτσια. 

Η φωτογραφία φαίνεται ότι έχει τραβηχτεί την εποχή που Ντελόν και Φέιθφουλ γύριζαν την ταινία «The Girl on a Motorcycle» (1968), στην οποία υπήρχαν τρυφερές σκηνές των δυο συμπρωταγωνιστών, οι οποίοι υποδύονταν τους παράνομους εραστές. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Αλέν Ντελόν Μικ Τζάγκερ
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
67 0 Bookmark