Μπιλ Γκέιτς για την νέα του σύντροφο: «Είμαι πολύ τυχερός που έχω την Πόλα»

Αν και τον τελευταίο χρόνο εμφανιζόταν συνέχεια δημοσίως μαζί της, από αγώνες τένις μέχρι και την πρόσφατη ορκωμοσία του Τραμπ, ο Μπιλ Γκέιτς (Bill Gates) δεν είχε μιλήσει ποτέ για την νέα του σύντροφο.

Ο 69χρονος Γκέιτς έχει σχέση με την 62χρονη Πόλα Χέρντ (Paula Hurd), η οποία είναι χήρα του πρώην διευθύνοντος συμβούλου της Oracle, Μαρκ Χερντ.

Ο Μπιλ Γκέιτς και η Πόλα Χερντ σε αγώνα μπάσκετ στο Τέξας, το Ιανουάριο του 2024

Την Τρίτη, κατά τη διάρκεια εμφάνισής του στην εκπομπή The Today Show, ο δισεκατομμυριούχος συνιδρυτής της Microsoft μίλησε ανοιχτά για την νέα του σύντροφο.

«Είμαι τυχερός που έχω μια σοβαρή σύντροφο, την Πόλα», είπε. «Διασκεδάζουμε, πηγαίνουμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες και κάνουμε πολλά υπέροχα πράγματα».



The Microsoft founder was first linked to Hurd in 2023, two years after his divorce from longtime wife Melinda French Gates. https://t.co/tTHYZkCqfD — HuffPost (@HuffPost) February 5, 2025

Ο Γκέιτς συνδέθηκε για πρώτη φορά με την Χερντ το 2023, δύο χρόνια μετά το διαζύγιό του από την επί χρόνια σύζυγό του, Μελίντα Φρενς Γκέιτς.

Το πρώτο δημόσιο σχόλιό του για τον δεσμό τους έρχεται μετά τη συνέντευξή του στη βρετανική εφημερίδα The Times τον Δεκέμβριο, όπου χαρακτήρισε το διαζύγιο από τη σύζυγό του «το λάθος για το οποίο μετανιώνω περισσότερο».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.