Η πρόσφατη γυμνή της εμφάνιση στο κόκκινο χαλί των βραβείων Grammy προκάλεσε αίσθηση. Ο λόγος -φυσικά- για την Bianca Censori, η οποία για ακόμη μια φορά… γδύθηκε.

Είναι εντυπωσιακό ότι πάνω από 5 εκατ. άνθρωποι έψαχναν να βρουν στο Google το βίντεο με τη… γυμνή αλήθεια της συζύγου του Kanye West. H «Daily Mail» αποκαλύπτει σε ρεπορτάζ της ότι και η αδερφή της, Angelina Censori, έχει ως πρότυπο την Bianca Censori. Μάλιστα, η ίδια είναι φοιτήτρια και πουλάει τα δικά της… «αόρατα» ρούχα στην ιστοσελίδα μεταχειρισμένων ειδών Depop. Τα ρούχα προέρχονται από διάφορες μάρκες σχεδιαστών και μεγάλων οίκων και κοστίζουν από 18 έως και 700 δολάρια.

Η μικρότερη αδερφή της 30χρονης Bianca Censori -οι οποίες μοιάζουν σαν δύο σταγόνες νερό- δεν φοβάται εξίσου να ξεπεράσει τα όρια της μόδας και την βλέπουμε τακτικά με σέξι σύνολα στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Η 20χρονη ζει με τους γονείς της, Alexandra και Leo, στη Μελβούρνη. Η Angelina Censori ακολουθεί τα βήματα της μεγαλύτερης αδελφής της, καθώς σπουδάζει αρχιτεκτονική στο Πανεπιστήμιο της Μελβούρνης, όπως και η Bianca Censori.

Πηγή: skai.gr

