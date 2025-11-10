Μπιγιονσέ και Jay-Z στο 70ό πάρτι γενεθλίων της Κρις Τζένερ

Η Μπιγιονσέ και ο σύζυγός της, ράπερ Jay-Z, κατάφεραν να αποφύγουν τα φλας των φωτογράφων το βράδυ του Σαββάτου, καθώς υπό άκρα μυστικότητα, έδωσαν το «παρών»στο λαμπερό πάρτι για τα 70ά γενέθλια της Κρις Τζένερ.

Οπως αναφέρουν πληροφορίες του TMZ, το διάσημο ζευγάρι είχε «VIP μεταχείριση» και στάθμευσε απευθείας μέσα στο κτήμα όπου πραγματοποιήθηκε το event, αποφεύγοντας έτσι τα φωτογραφικά φλας, κατά την άφιξή του.

Το πάρτι, με θέμα James Bond 007, φιλοξενήθηκε στην πολυτελή έπαυλη αξίας 175 εκατ. δολαρίων του Τζεφ Μπέζος και της συντρόφου του, Λόρεν Σάντσεζ, στο Μπέβερλι Χιλς.

Αν και οι φωτογράφοι δεν κατάφεραν να απαθανατίσουν την είσοδο του ζευγαριού, κάμερα «εντόπισε» τον Jay-Z την ώρα που αποχωρούσε, καθισμένο στο πίσω κάθισμα μαύρου SUV και φορώντας —όπως φαίνεται— μαύρο κοστούμι.

Στο υπέρλαμπρο πάρτι παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, οι Πρίγκιπας Χάρι και Μέγκαν Μαρκλ, Όπρα Γουίνφρεϊ, Μαράια Κάρεϊ, Μαρκ Ζάκερμπεργκ, Πάρις Χίλτον, Κρις Ροκ, Μάρθα Στιούαρτ, καθώς και η μητέρα της Μπιγιονσέ, Τίνα Νόουλς.

Το «007» ύφος του πάρτι επιλέχθηκε συμβολικά για να τιμήσει τα 70ά γενέθλια της Τζένερ ενώ την βραδιά επιμελήθηκαν τα έξι παιδιά της Τζένερ, Κιμ, Κόρτνεϊ, Κλόε και Ρομπ Καρντάσιαν, καθώς και τις Κάιλι και Κένταλ.

Το πάρτι έφτασε σε… υψηλές νότες πάντως αφού καταγγελία για υπερβολικό θόρυβο, είχε ως αποτέλεσμα στην έπαυλη να σπεύσει η αστυνομία προκειμένου να κάνει σύσταση, την ώρα που ο Μπρούνο Μαρς ανέβαινε στη σκηνή για ζωντανή εμφάνιση

