Η Tiffany & Co. διαδραματίζει από καιρό πρωταγωνιστικό ρόλο στην ιστορία του κινηματογράφου, με την κληρονομιά της να είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το Χόλιγουντ.

Η εικόνα της Όντρεϊ Χέπμπορν με το μικρό μαύρο φόρεμα, την τιάρα και τα μαργαριτάρια, να κοιτάζει τις βιτρίνες της Fifth Avenue στην ταινία «Πρόγευμα στο Τίφανις», καθόρισε την εικόνα της σύγχρονης αμερικανικής γοητείας του 20ού αιώνα. Τώρα, με την ταινία «Φρανκενστάιν» του Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο, ο οίκος επιστρέφει στον κινηματογράφο.

Αυτή η νέα κινηματογραφική συνεργασία μεταξύ της Tiffany & Co. και της Netflix σηματοδοτεί την πρώτη φορά που ο οίκος ανοίγει τα θησαυροφυλάκιά του σε τέτοια κλίμακα, από το «The Great Gatsby», του Baz Luhrmann το 2013. Αν ο Gatsby ήταν μια εικόνα της υπερβολής της εποχής του τζαζ, ο «Φρανκενστάιν» του Ντελ Τόρο προσφέρει κάτι εντελώς διαφορετικό: έναν γοτθικό κόσμο βουτηγμένο στον μύθο, τη νεωτερικότητα και τη μελαγχολία.

«Μου αρέσει ιδιαίτερα όταν τα κοσμήματα εμφανίζονται σε μια ταινία και δεν είναι αντικείμενο ληστείας», ανέφερε ο Christopher Young, αντιπρόεδρος της Tiffany. «Ο κόσμος του Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο είναι πολυεπίπεδος, ποιητικός και μερικές φορές φανταστικός. Είναι ο ιδανικός καμβάς για μια συνεργασία με την Tiffany».

Η διασκευή του μύθου του «Φρανκενστάιν» αποτελούσε όνειρο ζωής για τον Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο και είναι εύκολο να καταλάβει κανείς τους λόγους για τους οποίους υπήρχε εξαρχής αυτό το πάθος: η παραμυθένια ατμόσφαιρα, ο κατατρεγμένος απόκληρος, η αγνότητα απέναντι στο σκοτάδι και η άπλετη στοργή και διάθεση κατανόησης προς ό,τι ορίζει μια κοινωνία ως «τέρας» είναι στοιχεία που απαντώνται σχεδόν στο σύνολο της φιλμογραφίας του Ντελ Τόρο, αποκαλύπτοντας έναν δημιουργό με μεγάλη καρδιά που σχεδόν πάντα προσπαθεί να ανακαλύψει το φως μέσα στις σκιές.

Κι ο «Φρανκεστάιν» είναι ακριβώς το «πλάσμα» που ο δημιουργός Ντελ Τόρο ήταν προορισμένος να δημιουργήσει: πιθανότατα δεν θα καταφέρει να σώσει τον κόσμο, θα τον κάνει σίγουρα, όμως, καλύτερο.

Η Ελίζαμπεθ της Μία Γκοθ είναι μια σαφώς σύγχρονη ερμηνεία του αρχικού χαρακτήρα της Μέρι Σέλεϊ: διανοούμενη και βαθιά συνδεδεμένη με τον φυσικό κόσμο. Ένα από τα βασικά κοσμήματα που φοράει είναι ένα κολιέ του 1914, σχεδιασμένο από τη Meta Overbeck. Αυτός ο τύπος κοσμημάτων, που εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο «Blue Book» της Tiffany το 1909, παρουσιάστηκε σε διάφορες μορφές μέχρι το 1914. Είναι η πρώτη φορά που το κολιέ φοριέται σε ένα σύγχρονο πλαίσιο και εμφανίζεται σε περίοπτη θέση σε όλη την ταινία.

Στα χέρια του Ντελ Τόρο, τα κοσμήματα της Tiffany γίνονται κάτι περισσότερο από λαμπερά αξεσουάρ. Είναι κειμήλια που γεφυρώνουν αιώνες. Ο σύγχρονος μύθος της Μέρι Σέλεϊ – γραμμένος το 1818 από μια 18χρονη γυναίκα με ριζοσπαστικές ιδέες για τη δημιουργία και την ταυτότητα – βρίσκει έναν απροσδόκητο σύμμαχο στα θησαυροφυλάκια της Tiffany και μετατρέπεται σε φαντασία για το κοινό του 2025.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.