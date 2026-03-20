Μπιάνκα Σενσόρι: Επιστροφή στις τολμηρές εμφανίσεις και χαμός στα social (video)

Η Μπιάνκα Σενσόρι φαίνεται πως αφήνει πίσω την πιο διακριτική της περίοδο και επιστρέφει δυναμικά στις τολμηρές εμφανίσεις που την έχουν καθιερώσει ως ένα από τα πιο πολυσυζητημένα πρόσωπα της showbiz.

Η 31χρονη αρχιτέκτονας, που βρίσκεται συνεχώς στο επίκεντρο λόγω της σχέσης της με τον Κάνιε Γουέστ, είχε πρόσφατα υιοθετήσει ένα πιο συντηρητικό στιλ, ιδιαίτερα κατά την παρουσία της στο δικαστήριο για υπόθεση που αφορούσε τον σύζυγό της. Ωστόσο, η τελευταία της εμφάνιση δείχνει ξεκάθαρα πως επιστρέφει στο γνώριμο, πιο προκλητικό της «look».

Ο φωτογραφικός φακός την εντόπισε κατά την άφιξή της σε στούντιο στο Λος Άντζελες, με την ίδια να τραβά για ακόμη μία φορά όλα τα βλέμματα. Η εμφάνισή της κινήθηκε σε έντονους και αποκαλυπτικούς τόνους, επιβεβαιώνοντας τη στιλιστική της ταυτότητα. Συγκεκριμένα, η Σενσόρι επέλεξε ένα εξαιρετικά κοντό σορτς και ένα αποκαλυπτικό τοπ χωρίς σουτιέν, αναδεικνύοντας τη σιλουέτα της. Το outfit ολοκληρώθηκε με βεραμάν γόβες και μία μπλε μπλούζα με μανίκια.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Μπιάνκα Σενσόρι απασχολεί τα media με τις εμφανίσεις της. Από τη στιγμή που έγινε γνωστή η σχέση της με τον Κάνιε Γουέστ, κάθε της δημόσια έξοδος γίνεται αντικείμενο σχολιασμού, με πολλούς να κάνουν λόγο για ένα ιδιαίτερο και συχνά προκλητικό αισθητικό ύφος.

Πηγή: skai.gr

