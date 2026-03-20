Η «πικάντικη» εξομολόγηση του Ράιαν Γκόσλινγκ για την Εύα Μέντες

Ο Ράιαν Γκόσλινγκ έκανε μια σπάνια εξομολόγηση για την προσωπική του ζωή και τη σχέση του με τη μακροχρόνια σύντροφό του, Εύα Μέντες, με την οποία φημολογείται ότι παντρεύτηκε μυστικά το 2022.

Η αφορμή δόθηκε όταν ο συμπρωταγωνιστής του στο «Blade Runner 2049» («Αποστολή Χαίρε Μαρία»), Χάρισον Φορντ, αποκάλυψε ότι κάνει έρωτα ακούγοντας soundtracks από τις ταινίες του. Την ίδια ερώτηση δέχθηκε και ο Γκόσλινγκ, ο οποίος κλήθηκε να απαντήσει αν συμβαίνει κάτι αντίστοιχο στη δική του σχέση.

Η απάντησή του ήταν άμεση και ξεκάθαρη: «Όχι. Κατηγορηματικά όχι», είπε στο podcast «New Heights». «Είναι ένα εύκολο, πολύ εύκολο “όχι”». Η ατάκα αυτή έγινε γρήγορα «viral», αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά το χιούμορ και την αυθεντικότητα του ηθοποιού.

Παρά τη μεγάλη δημοσιότητα που τους περιβάλλει, ο Γκόσλινγκ και η Μέντες κρατούν χαμηλό προφίλ στην προσωπική τους ζωή. Μάλιστα, πρόσφατα έκαναν μια σπάνια κοινή εμφάνιση στην εκπομπή «The Tonight Show», με αφορμή τα 52α γενέθλια της ηθοποιού, αποφεύγοντας, όπως συνήθως, τα φώτα των κόκκινων χαλιών.

Το ζευγάρι έχει επιλέξει έναν πιο «παραδοσιακό» τρόπο ζωής, καθώς δεν χρησιμοποιεί μπέιμπι σίτερ ή νταντάδες για τη φροντίδα των δύο κορών τους, της Εσμεράλντα και της Αμάντα.

Ο ηθοποιός έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι η πατρότητα έχει αλλάξει τον τρόπο που βλέπει τη δουλειά του. Αυτός ήταν και ο λόγος που επέλεξε να πρωταγωνιστήσει στην ταινία «Project Hail Mary», όπου υποδύεται έναν αστροναύτη με αμνησία.

Μία εγκάρδια ταινία, που δεν στοχεύει στο δέος και την έκσταση, αλλά διαθέτει τα κλασικά μοτίβα μιας περιπέτειας επιστημονικής φαντασίας, των τεράστιων διαστημοπλοίων, της αρχιτεκτονικής με τις ιλιγγιώδεις σήραγγες και το πάντρεμά τους με την ποπ μουσική, για την εξοικείωση του θεατή. Διασκευάζοντας το ομώνυμο μπεστ σέλερ του Άντι Γουάιρ, το σκηνοθετικό δίδυμο Φιλ Λορντ και Κρίστοφερ Μίλερ, θα απλώσει - υπερβολικά - ένα γοητευτικό στόρι, στηριζόμενο στην εκφραστική γκάμα και το ήρεμο χιούμορ του Ράιαν Γκόσλινγκ, ο οποίος αναγκαστικά θα πάρει πάνω του το φιλμ.

«Όντας πατέρας με δύο μικρά παιδιά, νιώθω πως τα πάντα είναι φτιαγμένα για να τα τρομάζουν», ανέφερε ο διάσημος ηθοποιός. «Ήθελα να συμμετάσχω σε μια ιστορία που να θυμίζει τι μπορούμε να καταφέρουμε ως άνθρωποι».

Στο πλευρό του, η Εύα Μέντες δεν σταματά να τον στηρίζει. Πρόσφατα δημοσίευσε μια φωτογραφία όπου φιλά την αφίσα της ταινίας, γράφοντας πως «ερωτεύτηκε» τον χαρακτήρα του. «Το χθεσινό ραντεβού μας ήταν λίγο διαφορετικό», ανέφερε στο Instagram. «Ερωτεύτηκα τον Ράιλαντ Γκρέις και τώρα και αυτός ο εξωγήινος ‘’Rock’’ έχει την καρδιά μου». Το ζευγάρι γνωρίστηκε πριν συνεργαστεί στην ταινία «The Place Beyond the Pines» το 2011 και από τότε παραμένει αχώριστο.

Πηγή: skai.gr

