Η Ντέμι Μουρ συγκινεί: «Ανέβασε» φωτογραφία του Μπρους Γουίλις με την εγγονή του

Μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση έκανε η Ντέμι Μουρ, με αφορμή τα 71α γενέθλια του Μπρους Γουίλις, μοιράζοντας τρυφερές στιγμές του ηθοποιού με την εγγονή του.

Η 63χρονη σταρ δημοσίευσε φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, στις οποίες ο Γουίλις εμφανίζεται να κρατά στην αγκαλιά του τη μικρή Λουέτα, σχεδόν, τριών ετών. Σε ένα από τα στιγμιότυπα, η μικρή του δίνει ένα φιλί στο μάγουλο, ενώ σε ένα άλλο τον αγκαλιάζει σφιχτά γύρω από τον λαιμό, με τον ίδιο να χαμογελά διακριτικά.

Στη λεζάντα της ανάρτησης, η Μουρ έγραψε: «Το μόνο που χρειάζεσαι είναι αγάπη. Χρόνια πολλά, BW!». Η ανάρτηση έρχεται τρία χρόνια μετά τη δημόσια αποκάλυψη της οικογένειας ότι ο ηθοποιός πάσχει από μετωποκροταφική άνοια, μια διάγνωση που έχει συγκινήσει βαθιά τους θαυμαστές του παγκοσμίως.

Η Ντέμι Μουρ και ο Μπρους Γουίλις υπήρξαν παντρεμένοι για 13 χρόνια, μέχρι το διαζύγιό τους το 2000, και έχουν αποκτήσει μαζί τρεις κόρες: τη Ράμερ, τη Σκάουτ και την Ταλούλα. Η μεγαλύτερη κόρη τους, Ράμερ, έφερε στον κόσμο τη Λουέτα τον Απρίλιο του 2023.

Η ίδια τίμησε, επίσης, τον πατέρα της με μια συγκινητική ανάρτηση, δημοσιεύοντας ένα βίντεο με στιγμές από την καριέρα του. «Χρόνια πολλά, μπαμπά. Σε σκέφτομαι να χορεύεις και να είσαι ο ακαταμάχητος εαυτός σου. Σε αγαπώ πολύ», έγραψε.

Μετά το διαζύγιό του από τη Μουρ, ο Γουίλις παντρεύτηκε την Έμα Χέμινγκ το 2009, με την οποία απέκτησε δύο ακόμη κόρες, τη Μέιμπελ και την Έβελιν. Η σύζυγός του δημοσίευσε επίσης μια φωτογραφία του ηθοποιού να χαμογελά δίπλα στη θάλασσα, συνοδεύοντάς τη με ένα συγκινητικό μήνυμα για τη δύσκολη πορεία της οικογένειας.

«Αυτό το ταξίδι με τη μετωποκροταφική άνοια έχει ανοίξει τα μάτια μου στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τόσες οικογένειες», ανέφερε μεταξύ άλλων. Η ανάρτηση της Μουρ δεν άργησε να γίνει «viral», με χιλιάδες χρήστες να εκφράζουν τη συγκίνησή τους για τις τρυφερές στιγμές του αγαπημένου ηθοποιού με την οικογένειά του.

Πηγή: skai.gr

