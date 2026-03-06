Η Μπιάνκα Σενσόρι έκανε μια διαφορετική εμφάνιση από τις συνηθισμένες, όταν έφτασε σε δικαστήριο του Λος Άντζελες για να καταθέσει σε αγωγή που αφορά τον σύζυγό της, Κάνιε Γουέστ.

Η 31χρονη Αυστραλή αρχιτέκτονας και μοντέλο, που έχει γίνει γνωστή για τις τολμηρές εμφανίσεις της -με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη σχεδόν γυμνή της παρουσία στα Grammy του 2025- εμφανίστηκε αυτή τη φορά με ιδιαίτερα σεμνό ντύσιμο. Φορούσε μαύρη ζακέτα σε συνδυασμό με μακριά φούστα, δημιουργώντας ένα σύνολο που απείχε πολύ από το προκλητικό στιλ της.

Η Σενσόρι έφτασε στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λος Άντζελες λίγο μετά τον ενάγοντα Τόνι Σάξον, ο οποίος είχε ήδη εισέλθει στο κτίριο. Ο Κάνιε Γουέστ και η Μπιάνκα Σενσόρι αναμένεται να καταθέσουν στο πλαίσιο της αστικής αγωγής που έχει καταθέσει ο Σάξον, ο οποίος είχε προσληφθεί το 2021 ως υπεύθυνος έργου για την ανακαίνιση της πολυτελούς έπαυλης του ράπερ στο Μαλιμπού.

Ο Σάξον υποστηρίζει ότι δεν πληρώθηκε για τη δουλειά του, ότι εργάστηκε σε επικίνδυνες συνθήκες και ότι απολύθηκε άδικα. Η υπόθεση ξεκίνησε από μια συμφωνία τον Σεπτέμβριο του 2021, όταν ο Γουέστ σχεδίαζε ριζικές αλλαγές σε μια παραθαλάσσια έπαυλη στο Μαλιμπού, την οποία είχε αγοράσει για περισσότερα από 57 εκατομμύρια δολάρια.

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, ο Σάξον ανέφερε ότι, προκειμένου να ανταποκριθεί στις ιδιαίτερες απαιτήσεις του Γουέστ, παρείχε πολλαπλές υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων διαχείριση έργου, φροντίδα της ιδιοκτησίας αλλά και υπηρεσίες ασφάλειας. Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι εργαζόταν έως και 16 ώρες την ημέρα για την ανακαίνιση και ότι σε ορισμένες περιπτώσεις αναγκαζόταν να κοιμάται στο έδαφος, με το παλτό του, ώστε να προλάβει τα αυστηρά χρονοδιαγράμματα.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα έγγραφα της αγωγής, η συνεργασία τους «στράβωσε» δύο μήνες μετά την έναρξη του έργου, τον Νοέμβριο του 2021. Ο εργολάβος υποστηρίζει ότι εξέφρασε αντιρρήσεις για ορισμένες εντολές του Γουέστ σχετικά με την ανακαίνιση του σπιτιού. Όπως ανέφερε, ο ράπερ του ζήτησε να κατεδαφίσει τα μαρμάρινα μπάνια και να αφαιρέσει όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις, τα παράθυρα και τον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Όταν ο Γουέστ φέρεται να πρότεινε να μεταφερθούν μεγάλες γεννήτριες μέσα στο σπίτι, ο Σάξον υποστήριξε ότι τον προειδοποίησε πως αυτό θα δημιουργούσε σοβαρό κίνδυνο πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με την αγωγή, ο Γουέστ τον απείλησε λέγοντας ότι θα θεωρηθεί «εχθρός» αν δεν υλοποιήσει το όραμά του. Όπως ισχυρίζεται ο Σάξον, ο ράπερ του είπε: «Αν δεν κάνεις αυτό που λέω, δεν θα δουλεύεις για μένα, δεν θα είμαστε φίλοι και απλώς θα με βλέπεις στην τηλεόραση». Ο Σάξον υποστηρίζει ότι απάντησε πως δεν βλέπει τηλεόραση και τότε απολύθηκε αμέσως, με τον Γουέστ να του λέει να «φύγει αμέσως από το σπίτι». Σύμφωνα με την αγωγή, ο εργολάβος πληρώθηκε μόνο για μία εβδομάδα εργασίας.

Στην αγωγή αναφέρεται, επίσης, ότι το όραμα του ράπερ για την έπαυλη ήταν να μετατραπεί σε κάτι που θα έμοιαζε με «καταφύγιο από βόμβες της δεκαετίας του 1910», σύμφωνα με το NBC News.

