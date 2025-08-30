Λογαριασμός
Μπεν Άφλεκ: Τα γένια έφυγαν και ο 53χρονος ηθοποιός είναι έτοιμος για νέες περιπέτειες (φωτό)

Ο σταρ του Χόλιγουντ ασχολείται ενεργά με την παραγωγή αρκετών νέων ταινιών, ενώ μία από τις επόμενες είναι μια νέα εκδοχή του «Kiss Of The Spider Woman»

Μπεν Άφλεκ

Ο Μπεν Άφλεκ (Ben Affleck) εμφανίστηκε με ένα κομψό νέο «look», αφού δεν κατάφερε να συμπεριληφθεί στη λίστα με τους «Hot Actors Over 50» του AARP. Ο 53χρονος πρώην σύζυγος της εκρηκτικής Τζένιφερ Λόπεζ εμφανίστηκε ξυρισμένος, έπειτα από εβδομάδες που κυκλοφορούσε με απεριποίητα γένια. Είχε επίσης πιο κοντά μαλλιά απ’ ό,τι συνήθως, ενώ πόζαρε με ένα λευκό πουκάμισο και ένα ανοιχτό γκρι κοστούμι. 

Ο σταρ του Χόλιγουντ ασχολείται ενεργά με την παραγωγή αρκετών νέων ταινιών, ενώ μία από τις επόμενες είναι μια νέα εκδοχή του «Kiss Of The Spider Woman», στην οποία πρωταγωνιστεί η πρώην σύζυγός του. Οι δυο τους οριστικοποίησαν το διαζύγιό τους νωρίτερα φέτος, έπειτα από την αίτηση διαζυγίου που κατέθεσε εκείνη στις 20 Αυγούστου 2024.

Πηγή: skai.gr

