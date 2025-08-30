Αν Χάθαγουεϊ: Αυτοσαρκάζεται μετά τη «viral» τούμπα της - Ακόμα πέφτω για εσάς…

Το χιούμορ της έδειξε η Αν Χάθαγουεϊ (Anne Hathaway), αντιδρώντας στην επική τούμπα στα γυρίσματα του πολυαναμενόμενου σίκουελ της ταινίας «Ο Διάβολος Φοράει Prada». Η 42χρονη ηθοποιός απαθανατίστηκε στη Νέα Υόρκη τη στιγμή που σκόνταψε στην είσοδο μιας πολυκατοικίας όταν έσπασε το τακούνι της και σωριάστηκε στο έδαφος.

Το βίντεο με την πτώση της έκανε τον γύρο του διαδικτύου και η ίδια δεν το άφησε ασχολίαστο. Σε ανάρτησή της, ένωσε με τη διαδικασία του μοντάζ τη νέα πτώση της με μία παλαιότερη από την ταινία «Το ημερολόγιο μίας πριγκίπισσας» γράφοντας με διάθεση για αυτοσαρκασμό: «Είκοσι χρόνια μετά, ακόμα πέφτω για εσάς».

Η αρχική ταινία του 2006, μια κλασική ταινία για τον αδίστακτο κόσμο της μόδας, τελείωσε με την Άντι να φεύγει από το «Runway» για να εργαστεί σε μια εφημερίδα της Νέας Υόρκης. Τώρα, οι θαυμαστές θα δουν επιτέλους τι κάνουν η Μιράντα και η Άντι, σε ένα εντελώς διαφορετικό σημείο στις ζωές τους.

Έτσι, όπως φαίνεται, η δεύτερη ταινία ακολουθεί τη Μιράντα καθώς προσπαθεί να διατηρήσει την καριέρα της εν μέσω της παρακμής του παραδοσιακού έντυπου τύπου. Πάντως περισσότερες λεπτομέρειες για την πλοκή της δεύτερης ταινίας δεν έχουν αποκαλυφθεί ακόμα, οπότε δεν είναι γνωστό τι ακριβώς κάνει η Άντι τόσα χρόνια μετά. Νέα μέλη του καστ είναι ο Kenneth Branagh, ο οποίος θα υποδυθεί τον σύζυγο της Μιράντα, καθώς και οι Lucy Liu, Justin Theroux, B.J. Novak και Pauline Chalamet. Η ταινία έχει προγραμματιστεί να κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους την 1η Μαΐου 2026.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.