Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Μπαράκ και Μισέλ Ομπάμα: Έχουν επέτειο γάμου και ανταλλάσσουν ευχές στα social media – Ξενέρωτα πράγματα…

Κάθε χρόνο το ζευγάρι γιορτάζει την επέτειό του 

Μπαράκ-Μισέλ

Το ζεύγος Ομπάμα, Μπαράκ και Μισέλ, έχει επέτειο γάμου και το γιορτάζει. Είναι 32 χρόνια μαζί και με αφορμή την επέτειο γάμου τους αντάλλαξαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μηνύματα αγάπης και γλυκά λόγια. Κολλήσαμε από τα μέλια… Στην ανάρτησή του, ο Μπάρακ Ομπάμα μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους μια φωτογραφία με τη Μισέλ Ομπάμα, στην οποία ποζάρουν αγκαλιασμένοι και χαμογελαστοί στην αίθουσα ενός μουσείου τέχνης, μπροστά από αφίσες χορού του Alvin Ailey.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ έγραψε στην ανάρτησή του: «Ευτυχισμένη επέτειο Μισέλ Ομπάμα, 32 χρόνια μαζί και δεν θα μπορούσα να ζητήσω καλύτερη σύντροφο και φίλη για να περάσω τη ζωή μου». 
 

Η Μισέλ Ομπάμα σε μήνυμα προς τον σύζυγό της ανέφερε: «32 χρόνια γεμάτα δράση με τον γλυκό μου! Μετά από όλα αυτά, σε ευχαριστώ που πάντα με στήριζες, που ήσουν δίπλα μου και που έβρισκες τρόπους να με κάνεις να χαμογελάω. Σε αγαπάω».

Οι Ομπάμα παντρεύτηκαν το 1992, μετά από μια σχέση τριών ετών. Συναντήθηκαν πρώτη φορά στο Σικάγο, όπου η Μισέλ ανέλαβε να είναι η μέντορας του Μπαράκ το καλοκαίρι της μαθητείας του σε ένα δικηγορικό γραφείο.

Στο βιβλίο της, η Μισέλ Ομπάμπα, με τίτλο «The Light we Carry» που κυκλοφόρησε το 2022, παραδέχτηκε ότι δεν ήταν όλα μόνο ανθηρά στον πολυετή γάμο τους, αλλά πέρασαν και δύσκολες, σκληρές εποχές, μαζί με τις ευτυχισμένες τους ημέρες.

«Οι άνθρωποι συχνά με ρωτούν συμβουλές για τις σχέσεις. Θαυμάζουν τις φωτογραφίες που μας βλέπουν μαζί με τον Μπαράκ, όπου γελάμε ή ανταλλάσσουμε μια ματιά, ο ένας δίπλα στον άλλον. Με ρωτούν πώς έχουμε καταφέρει να μείνουμε μαζί και ευτυχισμένοι για πολλά χρόνια τώρα. Θέλω να του πω ‘’Ναι, ειλικρινά, είναι μια έκπληξη και για μας, επίσης, κάποιες φορές!’’ Και, πραγματικά δεν αστειεύομαι», έγραφε χαρακτηριστικά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Μπαράκ Ομπάμα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
72 0 Bookmark