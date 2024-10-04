Το ζεύγος Ομπάμα, Μπαράκ και Μισέλ, έχει επέτειο γάμου και το γιορτάζει. Είναι 32 χρόνια μαζί και με αφορμή την επέτειο γάμου τους αντάλλαξαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μηνύματα αγάπης και γλυκά λόγια. Κολλήσαμε από τα μέλια… Στην ανάρτησή του, ο Μπάρακ Ομπάμα μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους μια φωτογραφία με τη Μισέλ Ομπάμα, στην οποία ποζάρουν αγκαλιασμένοι και χαμογελαστοί στην αίθουσα ενός μουσείου τέχνης, μπροστά από αφίσες χορού του Alvin Ailey.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ έγραψε στην ανάρτησή του: «Ευτυχισμένη επέτειο Μισέλ Ομπάμα, 32 χρόνια μαζί και δεν θα μπορούσα να ζητήσω καλύτερη σύντροφο και φίλη για να περάσω τη ζωή μου».



Happy anniversary, @MichelleObama! 32 years together, and I couldn’t have asked for a better partner and friend to go through life with. pic.twitter.com/04t41YYfN6 — Barack Obama (@BarackObama) October 3, 2024

Η Μισέλ Ομπάμα σε μήνυμα προς τον σύζυγό της ανέφερε: «32 χρόνια γεμάτα δράση με τον γλυκό μου! Μετά από όλα αυτά, σε ευχαριστώ που πάντα με στήριζες, που ήσουν δίπλα μου και που έβρισκες τρόπους να με κάνεις να χαμογελάω. Σε αγαπάω».

32 action packed years with my honey! Through it all, thank you for always having my back, being by my side, and finding ways to make me smile. I love you, @BarackObama. pic.twitter.com/6ndEaW1tSu — Michelle Obama (@MichelleObama) October 3, 2024

Οι Ομπάμα παντρεύτηκαν το 1992, μετά από μια σχέση τριών ετών. Συναντήθηκαν πρώτη φορά στο Σικάγο, όπου η Μισέλ ανέλαβε να είναι η μέντορας του Μπαράκ το καλοκαίρι της μαθητείας του σε ένα δικηγορικό γραφείο.

Στο βιβλίο της, η Μισέλ Ομπάμπα, με τίτλο «The Light we Carry» που κυκλοφόρησε το 2022, παραδέχτηκε ότι δεν ήταν όλα μόνο ανθηρά στον πολυετή γάμο τους, αλλά πέρασαν και δύσκολες, σκληρές εποχές, μαζί με τις ευτυχισμένες τους ημέρες.

«Οι άνθρωποι συχνά με ρωτούν συμβουλές για τις σχέσεις. Θαυμάζουν τις φωτογραφίες που μας βλέπουν μαζί με τον Μπαράκ, όπου γελάμε ή ανταλλάσσουμε μια ματιά, ο ένας δίπλα στον άλλον. Με ρωτούν πώς έχουμε καταφέρει να μείνουμε μαζί και ευτυχισμένοι για πολλά χρόνια τώρα. Θέλω να του πω ‘’Ναι, ειλικρινά, είναι μια έκπληξη και για μας, επίσης, κάποιες φορές!’’ Και, πραγματικά δεν αστειεύομαι», έγραφε χαρακτηριστικά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.