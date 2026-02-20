Μίλι Μπόμπι Μπράουν: Έγινε 22 ετών και μοιράστηκε μια ιδιαίτερη φωτογραφία με την κόρη της

Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν γιόρτασε τα 22α γενέθλιά της, έχοντας για πρώτη φορά στο πλευρό της, την κόρη της. «22. Ευγνώμων για τον σύζυγό μου και την κόρη μου. Για την οικογένεια και τους φίλους μου. Για όλα τα ζώα μου. Είμαι πολύ ευλογημένη. Σας ευχαριστώ για τις ευχές», έγραψε η πρωταγωνίστρια του «Stranger Things» στη λεζάντα της ανάρτησης στο Instagram.

Η ανάρτηση, η οποία έχει συγκεντρώσει πάνω από 4,3 «likes» συνοδευόταν από ένα τρυφερό στιγμιότυπο, στο οποίο η Βρετανίδα ηθοποιός και η κόρη της απολαμβάνουν το ηλιοβασίλεμα σε μια παραλία ντυμένες με άνετα, χειμερινά ρούχα.

Σύμφωνα με το περιοδικό «People», η ηθοποιός και ο Τζέικ Μπον Τζόβι ανακοίνωσαν την υιοθεσία της κόρης τους τον περασμένο Αύγουστο, συμπληρώνοντας την οικογενειακή τους ευτυχία. Για τα γενέθλιά της, ο γιος του διάσημου μουσικού Τζον Μπον Τζόβι, μοιράστηκε ένα στιγμιότυπο της πρωταγωνίστριας του «The Electric State» σε story στο Instagram, γράφοντας: «Στην όμορφη σύζυγό μου, χρόνια πολλά. Η καρδιά σου δεν μοιάζει με καμία άλλη». Το ζευγάρι παντρεύτηκε τον Μάιο του 2024 και πέντε μήνες αργότερα αντάλλαξε ξανά όρκους αγάπης σε μια τελετή στην Ιταλία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.