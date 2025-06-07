Miley Cyrus: Έβαλε το διάφανο νυχτικό της… φόρεμα -χωρίς σουτιέν- και υπέγραψε αυτόγραφα στη Νέα Υόρκη (φωτό)

Η Μάιλι Σάιρους εμφανίστηκε για άλλη μία φορά εκρηκτική και ασυμβίβαστη, επιλέγοντας να κυκλοφορήσει στους δρόμους της Νέας Υόρκης με ένα εντελώς αποκαλυπτικό σύνολο.

Η 32χρονη τραγουδίστρια φόρεσε ένα διάφανο νυχτικό… φόρεμα -χωρίς σουτιέν-, με το στρινγκ της να ξεχωρίζει στο συγκεκριμένο «look».

Παρά την προκλητική της εμφάνιση, η διάσημη τραγουδίστρια δεν δίστασε να σταματήσει και να υπογράψει αυτόγραφα για τους θαυμαστές της. Με άνεση και αυτοπεποίθηση, φάνηκε να απολαμβάνει την προσοχή, ενώ οι παρευρισκόμενοι δεν σταμάτησαν να τη φωτογραφίζουν.

Η Miley Cyrus εμφανίστηκε με σανδάλια Tom Ford και γυαλιά ηλίου Saint Laurent, αποδεικνύοντας πως, ακόμη και όταν φλερτάρει με την πρόκληση, δεν αφήνει την υψηλή αισθητική στο περιθώριο.

