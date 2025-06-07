Λογαριασμός
Miley Cyrus: Έβαλε το διάφανο νυχτικό της… φόρεμα -χωρίς σουτιέν- και υπέγραψε αυτόγραφα στη Νέα Υόρκη (φωτό)

Με άνεση και αυτοπεποίθηση, η καλλιτέχνιδα φάνηκε να απολαμβάνει την προσοχή, ενώ οι παρευρισκόμενοι δεν σταμάτησαν να τη φωτογραφίζουν

Miley Cyrus

Η Μάιλι Σάιρους εμφανίστηκε για άλλη μία φορά εκρηκτική και ασυμβίβαστη, επιλέγοντας να κυκλοφορήσει στους δρόμους της Νέας Υόρκης με ένα εντελώς αποκαλυπτικό σύνολο. 

Η 32χρονη τραγουδίστρια φόρεσε ένα διάφανο νυχτικό… φόρεμα -χωρίς σουτιέν-, με το στρινγκ της να ξεχωρίζει στο συγκεκριμένο «look». 

Miley Cyrus

Παρά την προκλητική της εμφάνιση, η διάσημη τραγουδίστρια δεν δίστασε να σταματήσει και να υπογράψει αυτόγραφα για τους θαυμαστές της. Με άνεση και αυτοπεποίθηση, φάνηκε να απολαμβάνει την προσοχή, ενώ οι παρευρισκόμενοι δεν σταμάτησαν να τη φωτογραφίζουν.

Miley Cyrus

Miley Cyrus

Miley Cyrus

Η Miley Cyrus εμφανίστηκε με σανδάλια Tom Ford και γυαλιά ηλίου Saint Laurent, αποδεικνύοντας πως, ακόμη και όταν φλερτάρει με την πρόκληση, δεν αφήνει την υψηλή αισθητική στο περιθώριο.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πηγή: skai.gr

TAGS: Miley Cyrus
