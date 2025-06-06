Σάλμα Χάγιεκ: Θυμήθηκε τον καυτό χορό της στο Dogma πριν 25 χρόνια – Δείτε βίντεο

Τον καυτό χορό της στην ταινία Dogma πριν 25 χρόνια, ένα τέταρτο του αιώνα, θυμήθηκε η πάντα ομόρφη Σάλμα Χάγεκ στο πλαίσιο της επανακυκλοφορίας στις σκοτεινές αίθουσες των ΗΠΑ. Στην ταινία συμπρωταγωνιστούσαν ο Μπεν Άφλεκ, Ματ Ντέιμον και ο αξέχαστος Βρετανός ηθοποιός Άλαν Ρίκμαν.



«Έχουν περάσει 25 χρόνια από τότε που το Dogma βγήκε στους κινηματογράφους - και τι ξέφρενη, αξέχαστη εμπειρία ήταν. Το να παίζω τον ρόλο της Serendipity ήταν ένα δώρο που θα θυμάμαι πάντα: ένας χαρακτήρας γεμάτος φωτιά, πνεύμα και χάος με τον καλύτερο τρόπο

Είμαι ευγνώμων στον Κέβιν Σμιθ για αυτή τη μοναδική ταινία, και στους λαμπρούς συμπρωταγωνιστές μου - Μπεν Άφλεκ, Ματ Ντέιμον, Κρις Ροκ και τον αναντικατάστατο Άλαν Ρίκμαν.

Από χθες το Dogma επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη για περιορισμένο χρονικό διάστημα... και ακόμα δεν μπορώ να πιστέψω ότι ήμουν μέρος κάτι τόσο τολμηρό» αναφέρει χαρακτηριστικά η ηθοποιός στην ανάρτησή της.

