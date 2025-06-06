H απάντηση Μαλέσκου για τον χαρακτηρισμό «εθνική άνεργη σχολιάστρια» του Στέφανου Κωνσταντινίδη

Ενοχλήθηκε ο Στέφανος Κωνσταντινίδης που η Ιωάννα Μαλέσκου έκανε 20 λεπτά -όπως είπε στη Super Kατερίνα- δηλώσεις στο πάρτι της Ζήνας Κουτσελίνη και φρόντισε να της αποδώσει τον χαρακτηρισμό «εθνική άνεργη σχολιάστρια».

Τι απάντησε εκείνη όταν ρωτήθηκε από τον ρεπόρτερ του Happy Day;

«Το είδα, το διάβασα, φρόντισαν πολλοί άνθρωποι να μου το πουν τη μέρα που ειπώθηκε. Δεν έχω να πω κάτι. Ας λέει ό,τι θέλει. Για να το είπε, κάπως θα το ένιωσε, αλλά μου φάνηκε κάπως αστείο».

Περισσότερα στο womenonly

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.