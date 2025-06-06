Σίσσυ Χρηστίδου: Το απόσπασμα από τη συνέντευξή της στις Μαμά-δες και η δήλωση του δικηγόρου του Θοδωρή Μαραντίνη

Ένα αποκλειστικό απόσπασμα από τη συνέντευξη της Σίσσυς Χρηστίδου στην εκπομπή Μαμά-δες πρόβαλε το Happy Day.

Η εν λόγω εκπομπή που θα προβληθεί την Κυριακή από την ΕΡΤ1 βρέθηκε στο στόχαστρο καθώς λίγες μέρες πριν από την προβολή της ο Θοδωρής Μαραντίνης απέστειλε προειδοποιητική ανακοίνωση στα ΜΜΕ.

Τι λέει σε αυτό η Σίσσυ Χρηστίδου που είναι καλεσμένη της κουμπάρα της, Χριστίνας Κοντοβά;

«Είναι μεγάλο το εύρος της single μαμάς. Είναι πολύ διαφορετικό για σένα (με την Ada) που είσαι εσύ και όλη η ευθύνη πάνω σου, το οποίο το θαυμάζω πάρα πολύ, το θεωρώ ακόμη πιο δύσκολο και ηρωικό. Είναι και η κατηγορία η δική μου (της διαζευγμένης), που είναι πλέον ο μέσος όρος. Όσο μεγαλώνουν τα παιδιά και πάνε σε μεγαλύτερες τάξεις, βλέπεις ότι είναι ένα συχνό φαινόμενο.

Πηγή: skai.gr

