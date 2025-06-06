Σίσσυ Χρηστίδου: Το απόσπασμα από τη συνέντευξή της στις Μαμά-δες και η δήλωση του δικηγόρου του Θοδωρή Μαραντίνη

Ένα αποκλειστικό απόσπασμα από τη συνέντευξη της Σίσσυς Χρηστίδου στην εκπομπή Μαμά-δες πρόβαλε το Happy Day.
Η εν λόγω εκπομπή που θα προβληθεί την Κυριακή από την ΕΡΤ1 βρέθηκε στο στόχαστρο καθώς λίγες μέρες πριν από την προβολή της ο Θοδωρής Μαραντίνης απέστειλε προειδοποιητική ανακοίνωση στα ΜΜΕ.
Τι λέει σε αυτό η Σίσσυ Χρηστίδου που είναι καλεσμένη της κουμπάρα της, Χριστίνας Κοντοβά;
«Είναι μεγάλο το εύρος της single μαμάς. Είναι πολύ διαφορετικό για σένα (με την Ada) που είσαι εσύ και όλη η ευθύνη πάνω σου, το οποίο το θαυμάζω πάρα πολύ, το θεωρώ ακόμη πιο δύσκολο και ηρωικό. Είναι και η κατηγορία η δική μου (της διαζευγμένης), που είναι πλέον ο μέσος όρος. Όσο μεγαλώνουν τα παιδιά και πάνε σε μεγαλύτερες τάξεις, βλέπεις ότι είναι ένα συχνό φαινόμενο.
Διαβάστε περισσότερα στο womenonly
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.