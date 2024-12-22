Διαβάστε από τον Κώστα Λεφάκη πώς θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες για καθένα από τα 12 ζώδια.

Κριός

Ο χρόνος κυλά γρήγορα και οι γιορτές έφτασαν. Η Αφροδίτη, όμως, θα αλλάξει λίγο τα σχέδια και τα προγράμματά σας. Η καλή εκδοχή είναι η επιρροή του Ερμή που θα σας σώσει από δυσκολίες καθώς θα βρεθούν πρόθυμοι φίλοι να καλύψουν διάφορα κενά. Ωστόσο, μια εστία πολέμου αρχίζει να ανάβει στον τομέα των σχέσεων, την οποία πρέπει να προσέξετε ιδιαίτερα. Αποφύγετε ότι θα σας έφερνε σε δύσκολη κατάσταση στα αισθηματικά σας, αλλά άλλο τόσο και στις επαγγελματικές σας συνεργασίες. Οικονομικά μην έχετε ψευδαισθήσεις και προσαρμοστείτε στην πραγματικότητα.

Ταύρος

Ευχάριστες διαγράφονται οι μέρες των Χριστουγέννων για τους περισσότερους από εσάς. Όσοι εργάζεστε εποχιακά θα ταλαιπωρηθείτε λίγο τις επόμενες μέρες. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες φανείτε πιο οργανωμένοι στην καθημερινότητά σας. Ενδεχόμενες μετακινήσεις θα πρέπει να γίνουν με πολύ έξυπνο τρόπο. Η Αφροδίτη στον Υδροχόο θα φέρει νευρικότητα ή καθυστερήσεις στην ερωτική σας ζωή. Οι προσκλήσεις που θα σας γίνουν θα κρύβουν ενδιαφέρον και καλό θα είναι να μην τις απορρίψετε.

Δίδυμοι

Ανεξάρτητα με το τι συμβαίνει γύρω σας, εσείς πρέπει να αντιμετωπίσετε και να διεκπεραιώσετε πολλά πράγματα. Μια μικρή στενότητα στα οικονομικά δεν πρέπει να σας ταράξει, απλώς πρέπει να βρείτε ένα έξυπνο τρόπο να τη χειριστείτε. Καλλιεργήστε εναλλακτικές σε περίπτωση που ένα εορταστικό πρόγραμμα δεν γίνει όπως θα θέλατε. Εξελίξεις θα παρουσιάσει η ερωτική σας ζωή, κυρίως για εσάς που ξεκινήσατε πρόσφατα μια νέα σχέση. Ξεπερνάτε τις δυσκολίες στον επαγγελματικό τομέα, χαράζοντας μια καινούργια πορεία πλεύσης.

Καρκίνος

Σε νέα φάση περνούν οι προσωπικές και οι κοινωνικές σας σχέσεις λίγο πριν από τα φετινά Χριστούγεννα. Παρά τις δυσκολίες της εποχής, ο εορταστικός χαρακτήρας των ημερών γίνεται πιο έντονος για εσάς. Διατηρήστε την ευελιξία στη συμπεριφορά σας και κάντε μερικές υποχωρήσεις με εκείνους που συμβιώνετε ή συνεργάζεστε. Προσέξτε τις κινήσεις σας στον χώρο του σπιτιού αλλά και στο χώρο της εργασίας. Από ότι διαφαίνεται, οι περισσότεροι γιορτάζετε τα Χριστούγεννα σε οικείο περιβάλλον και όχι σε ταξίδια ή σε μετακινήσεις.

Λέων

Αρκετά επεισοδιακές, αλλά και ενδιαφέρουσες διαγράφονται οι μέρες αυτής της εβδομάδος. Τα φετινά Χριστούγεννα σας δίνουν την ευκαιρία να αποκαταστήσετε παρεξηγήσεις ή να ψυχαγωγηθείτε με όμορφες συντροφιές. Η αισθηματική σας ζωή κρύβει εκπλήξεις και αιφνίδιες αλλαγές στις οποίες πρέπει να προσαρμοστείτε. Για λίγο κοπάζει το άγχος στα επαγγελματικά σας χωρίς να σημαίνει ότι τα μεγάλα προβλήματα έχουν λυθεί. Σας δίνεται η ευκαιρία μιας ευχάριστης ανάπαυλας, την οποία και χρειάζεστε για να ενισχύσετε την ψυχολογική σας κατάσταση. Ευχάριστες οι εντυπώσεις στην κοινωνική σας ζωή.

Παρθένος

Για εσάς διαμορφώνεται καλύτερα το διάστημα των Χριστουγέννων, αλλά οξύνεται λίγο ένα οικονομικό ζήτημα τις επόμενες μέρες. Αποφύγετε να πιέσετε τον χρόνο και τους ανθρώπους του περιβάλλοντος σας, μην γίνεστε σχολαστικοί εκεί που οι άλλοι εκνευρίζονται, φανείτε προνοητικοί στη διαχείριση των χρημάτων σας, κυρίως αποφύγετε να κάνετε έξοδα για τα οποία μπορεί να μετανιώσετε αργότερα, μην κλείνετε συμφωνίες και μην δίνετε υποσχέσεις αν δεν είστε σίγουροι -όχι μόνο για αυτές-, αλλά και για οτιδήποτε θα φέρουν αργότερα. Στα αισθηματικά σας θα παρατηθεί νευρικότητα ή εμπλοκή.

Ζυγός

Εξελίξεις θα παρουσιάσει το στενό περιβάλλον, αλλά στο τέλος θα περάσετε ευχάριστα τις μέρες των Χριστουγέννων. Σε όλη όμως την πορεία αυτών των ημερών δεν θα λείψει η ένταση στην επικοινωνία σας με τους άλλους και η δική σας νευρικότητα για πολλούς λόγους. Φροντίστε να μην στοχεύετε στο ακατόρθωτο, αλλά ρίξτε τις βάσεις για τα απτά και χρήσιμα. Οι βασικοί τομείς της ζωής σας απαιτούν προσεκτικό χειρισμό. Μοιάζετε μια αποθήκη πυρίτιδας που μπορεί εύκολα να εκραγεί. Ωστόσο, φροντίστε να έχετε την ανάλογη «πυρασφάλεια».

Σκορπιός

Μπορείτε τις μέρες αυτές να στηριχτείτε στην καλοσύνη των άλλων, να αποδεχτείτε μια πρόταση που θα σας κάνουν, να υπακούσετε τυφλά στο ένστικτό σας, να χαμογελάσετε συχνότερα σε εκείνους που θα απευθυνθούν σε εσάς. Σας δίνεται επίσης η ευκαιρία για ένα ευχάριστο διάλειμμα, για ένα σύντομο ταξίδι και για λίγη ξεγνοιασιά έστω και αν πρέπει να βρεθείτε σε πολυσύχναστους χώρους. Φροντίστε να έχετε καλυμμένα τα νώτα σας, μην προκαλείτε εκείνους που μπορούν να σας βλάψουν, κυρίως επαγγελματικά, και τακτοποιήστε τις εκκρεμότητες που έχουν συσσωρευτεί στον εργασιακό σας χώρο.

Τοξότης

Οι μέρες των Χριστουγέννων προβλέπονται ευχάριστες. Προς το τέλος της εβδομάδας όμως θα είναι διάχυτη η νευρικότητα από μια αύξηση της κινητικότητας που θα παρατηθεί γύρω σας. Αρκετοί θα έχετε την ευκαιρία να ταξιδέψετε και να περάσετε ευχάριστα. Όσοι μείνετε σε οικείους χώρους, φροντίστε να απαρτίζονται από ανθρώπους με τους οποίους μπορείτε να συνεννοηθείτε και να διασκεδάσετε μαζί τους. Ξεχάστε για λίγο τις ευθύνες της δουλειάς και τις δυσκολίες των οικονομικών σας. Κόντρα στο κλίμα της εποχής, κάντε σχέδια για τη χρονιά που έρχεται.

Αιγόκερως

Ραγδαίες προβλέπονται οι εξελίξεις τις μέρες αυτές, θα διχαστείτε για λίγο για το ποια πρόταση πρέπει να ακολουθήσετε τις ημέρες των Χριστουγέννων. Οι εκπλήξεις και οι αιφνιδιασμοί δεν θα λείψουν, θωρακιστείτε καλύτερα στην καθημερινότητά σας, αποφεύγοντας κάθε εκδοχή που μπορεί να σας ταράξει ή να σας ταλαιπωρήσει. Μια μικρή αναταραχή θα παρατηρηθεί και στα ερωτικά σας, την οποία πρέπει να αντιμετωπίσετε στωικά. Μην γίνεστε καχύποπτοι και μην δυσανασχετείτε με το παραμικρό. Ελιχθείτε και εκφράστε το κοινωνικό στοιχείο του χαρακτήρα σας.

Υδροχόος

Δεν σας υπόσχομαι ότι θα είναι τα ωραιότερα Χριστούγεννα της ζωής σας, αλλά μπορεί να είναι ευχάριστα αν κινηθείτε έξυπνα και προνοητικά στις επιλογές της συντροφιάς που θέλετε να έχετε δίπλα σας. Όσοι μπορέσετε να ταξιδέψετε, τολμήστε το καθώς θα περάσετε ευχάριστα. Το περιεχόμενο του πορτοφολιού σας δεν θα είναι τόσο επαρκές, αλλά θα μπορέσετε να καλύψετε τα βασικά σας έξοδα, ενώ όσοι εργάζεστε αυτές τις μέρες θα έχετε ικανοποιητικά αποτελέσματα. Τα αισθηματικά σας βρίσκονται σε μεταβατική φάση, ενώ οι νεότεροι επιδίδεστε σε μια καινούργια ερωτική αναζήτηση προκειμένου να καλύψετε το κενό μέσα σας.

Ιχθύς

Ευχάριστα διαμορφώνονται οι μέρες των Χριστουγέννων για τους περισσότερους από εσάς. Δεν εξαιρείστε από τους αιφνιδιασμούς και ενδεχομένως να υπάρξουν μικρά παρατράγουδα στις συναναστροφές σας. Η αγάπη και η υποστήριξη των άλλων δεν θα λείψει, στα καπρίτσια που θα εκφράσετε θα βρείτε ανταπόκριση, καλό όμως είναι να μην κάνετε κατάχρηση γοητείας ή δύναμης καθώς είστε η μόνη ομάδα που έχετε τη μεγαλύτερη πλανητική εύνοια. Στα επαγγελματικά, ο απολογισμός σας θα είναι ικανοποιητικός. Οι πιο τολμηροί αποφύγετε ή προσέξτε το ενδεχόμενο μιας ερωτικής απιστίας, γιατί είναι πιθανό να αποκαλυφτείτε. Και αυτό δεν το θέλετε.

