Μετά την εμφάνισή τους στην πρεμιέρα της 4ης σεζόν του «Only Murders in the Building» στο Λος Άντζελες, οι φήμες για ειδύλλιο μεταξύ της Μέριλ Στριπ (Meryl Streep) και του Μάρτιν Σορτ (Martin Short) ξαναφούντωσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο φωτογραφικός φακός τους απαθανάτισε να κρατιούνται χέρι-χέρι καθώς πήγαιναν στο afterparty της σειράς του Hulu και το στιγμιότυπο έκανε τον γύρο του διαδικτύου.

Meryl Streep and Martin Short pose together at the #OMITB premiere pic.twitter.com/Mz3im1Y5Is — The Hollywood Reporter (@THR) August 23, 2024

Η νέα εμφάνιση των πρωταγωνιστών έρχεται οκτώ μήνες αφότου εκπρόσωπος του Σορτ διέψευσε στο People ότι οι ηθοποιοί είναι μαζί. «Είναι απλώς πολύ καλοί φίλοι, τίποτα περισσότερο», είχε δηλώσει τον Ιανουάριο εν μέσω έντονων φημών καθώς εθεάθησαν να κάθονται μαζί στις Χρυσές Σφαίρες.

Η πολυβραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός χώρισε με τον σύζυγό της Ντον Γκάμερ (Don Gummer) αθόρυβα μετά από τέσσερις δεκαετίες γάμου και έχοντας αποκτήσει τέσσερα παιδιά.

Παρότι χωρισμένη από το 2018, η Στριπ συνέχισε να φοράει τη βέρα της μέχρι τον Οκτώβριο του 2023 όπου η είδηση του χωρισμού τους έγινε πρωτοσέλιδο.

Ο Σορτ ήταν παντρεμένος με τη Νάνσι Ντόλμαν (Nancy Dolman) από το 1980 μέχρι τον θάνατο της το 2010, μετά από μάχη με τον καρκίνο των ωοθηκών.

