Έχεις λόξιγκα και δε λέει να φύγει; Πώς να απαλλαγείς σε χρόνο dt

Είναι στιγμές που ενώ κάθεσαι άνετα στον καναπέ ή εργάζεσαι, ξαφνικά σε πιάνει λόξιγκας και δεν λέει να φύγει. Είναι μια κατάσταση που όλοι έχουμε βιώσει και παρόλο που μπορεί να φαίνεται αστεία αρχικά, η συνεχόμενη παρουσία της μπορεί να γίνει ενοχλητική. Αν και μπορείς να έχεις δοκιμάσει διάφορες τεχνικές, όπως το να κρατήσεις την αναπνοή σου ή να φας λίγο πάγο, τίποτα δεν φαίνεται να λειτουργεί πάντα. Ας δούμε λοιπόν μερικούς αποτελεσματικούς τρόπους για να απαλλαγείς από τον λόξιγκα.

Δοκίμασε να κρατήσεις την αναπνοή σου

Μία από τις πιο γνωστές μεθόδους για να απαλλαγείς από τον λόξιγκα είναι να κρατήσεις την αναπνοή σου. Εισπνέεις βαθιά, κρατάς την αναπνοή σου για λίγα δευτερόλεπτα και στη συνέχεια εκπνέεις αργά. Αυτή η τεχνική μπορεί να βοηθήσει στη χαλάρωση του διαφράγματος και να ανακουφίσει από την ενόχληση.

Κατανάλωσε κρύο νερό

Το να πιείς ένα ποτήρι κρύο νερό μπορεί επίσης να προσφέρει ανακούφιση από τον λόξιγκα. Η κρύα θερμοκρασία μπορεί να ηρεμήσει το ερεθισμένο διάφραγμα. Αν η κατανάλωση νερού δεν είναι αποτελεσματική, δοκίμασε να πιπιλάς παγάκια για παρόμοιο αποτέλεσμα.

Εντόπισε τι μπορεί να το προκαλεί

Ο καλύτερος τρόπος για να απαλλαγείς από τον λόξιγκα είναι να εντοπίσεις και να εξαλείψεις τις αιτίες που τον προκαλούν. Απόφυγε να τρως πολύ γρήγορα ή να καταναλώνεις μεγάλες ποσότητες φαγητού, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει φούσκωμα και λόξιγκα. Επίσης, περιορίσε την κατανάλωση αλκοόλ και πικάντικων τροφών, καθώς και τα ζεστά ροφήματα που ενδέχεται να ερεθίσουν το στομάχι σου.

Ο λόξιγκας συνήθως δεν αποτελεί σοβαρό πρόβλημα και συνήθως περνά από μόνος του. Ωστόσο, αν παρατηρήσεις ότι ο λόξιγκας διαρκεί για πολλές ώρες ή επανέρχεται συχνά, καλό είναι να συμβουλευτείς έναν γιατρό για να εξετάσεις αν υπάρχει κάποιο υποκείμενο πρόβλημα υγείας. Με τις παραπάνω στρατηγικές, πάντως, μπορείς να ελπίζεις να βρεις γρήγορη ανακούφιση και να ξαναβρείς την ηρεμία σου!

