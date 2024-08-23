Ο διάσημος σκηνοθέτης Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο (Guillermo del Toro), ο οποίος αυτή την περίοδο βρίσκεται στην Σκωτία για τα γυρίσματα της ταινίας Frankenstein, αποκάλυψε ότι έμεινε σε στοιχειωμένο ξενοδοχείο και είχε μια εμπειρία με φαντάσματα.

Ο σκηνοθέτης ήρθε αντιμέτωπος με «θυμωμένα, ντόπια» φαντάσματα στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του στο Aberdeen, τα οποία δεν τον αφήνουν να κοιμηθεί.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ Ντελ Τόρο έγραψε στο X ότι επέλεξε να μείνει στο συγκεκριμένο δωμάτιο Νο4 - αφού ένας από τους παραγωγούς που έμενε εκεί έκανε check out μετά από «περίεργα ηλεκτρικά και φυσικά περιστατικά».

«Στο Αμπερντίν μένω σε ένα παλιό ξενοδοχείο του 1800. Είμαι στο πιο στοιχειωμένο δωμάτιό του — το οποίο εκκενώθηκε σήμερα το πρωί από έναν από τους παραγωγούς μας. Περίεργα ηλεκτρικά και σωματικά περιστατικά την τρόμαξαν να φύγει το συντομότερο. Μείνετε συντονισμένοι — αν συμβεί κάτι, θα αναφέρω», δημοσίευσε ο ντελ Τόρο στις 20 Αυγούστου.

O σκηνοθέτης - ο οποίος είναι λάτρης των παραφυσικών - πόσταρε και φωτογραφίες του δωματίου του.

in the mirror at Room #4 pic.twitter.com/OidG0ZLvur — Guillermo del Toro (@RealGDT) August 22, 2024

Χθες, ο Μεξικανός σκηνοθέτης δημοσίευσε μια ενημέρωση, λέγοντας ότι αποφάσισε να μην κοιμηθεί στο δωμάτιο επειδή η «καταπιεστική» ατμόσφαιρα δεν τον άφηνε να ξεκουραστεί.

«Μπορώ μόνο να πω: Δεν έχει συμβεί τίποτα ακόμα, αλλά η ατμόσφαιρα είναι καταπιεστική και δεν θα περάσω πολύ περισσότερο χρόνο εκεί. Το κράτησα το δωματιο αλλά κοιμάμαι σε άλλο δωμάτιο — χρειάζομαι 6 ώρες ύπνου για να έχω μια καλή μέρα στα γυρίσματα, αλλά κάτι είναι μέσα σε εκείνο το δωμάτιο, μαζί μου».

Πριν λίγε ώρες έγραψε:«Επέστρεψα στο δωμάτιο μετά το γύρισμα. Αυτό το δωμάτιο έχει κάτι περισσότερο από vibes - υπάρχει κάτι θυμωμένο και εδαφικό εκεί. Ένα κομμάτι οργής».

6:28 Scotland. Finished the shooting day. Going into the room now- dinner at 8:00 Anything happens and I will update. the room has more than vibes there is something angry and teritorial there. A shred of rage. Room #4 — Guillermo del Toro (@RealGDT) August 22, 2024

No sounds or sights happened- but justan opressive vibe- Room #4 I shall return... Life is unstructured- no grand finale pic.twitter.com/sbwJfyVkS3 — Guillermo del Toro (@RealGDT) August 23, 2024

