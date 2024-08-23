Λογαριασμός
Εμπειρία με «θυμωμένα, ντόπια» φαντάσματα για τον Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο στη Σκωτία - Φωτογραφίες

Ο Οσκαρικός σκηνοθέτης έμεινε σε ένα παλιό ξενοδοχείο του 1800, «στο πιο στοιχειωμένο δωμάτιό του». 

Guillermo del Toro

Ο διάσημος σκηνοθέτης Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο (Guillermo del Toro), ο οποίος αυτή την περίοδο βρίσκεται στην Σκωτία για τα γυρίσματα της ταινίας Frankenstein, αποκάλυψε ότι έμεινε σε στοιχειωμένο ξενοδοχείο και είχε μια εμπειρία με φαντάσματα. 

Ο σκηνοθέτης ήρθε αντιμέτωπος με «θυμωμένα, ντόπια» φαντάσματα στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του στο Aberdeen, τα οποία δεν τον αφήνουν να κοιμηθεί.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ Ντελ Τόρο έγραψε στο X ότι επέλεξε να μείνει στο συγκεκριμένο δωμάτιο Νο4 - αφού ένας από τους παραγωγούς που έμενε εκεί έκανε check out μετά από «περίεργα ηλεκτρικά και φυσικά περιστατικά».

dvmatio

«Στο Αμπερντίν μένω σε ένα παλιό ξενοδοχείο του 1800.  Είμαι στο πιο στοιχειωμένο δωμάτιό του — το οποίο εκκενώθηκε σήμερα το πρωί από έναν από τους παραγωγούς μας.  Περίεργα ηλεκτρικά και σωματικά περιστατικά την τρόμαξαν να φύγει το συντομότερο. Μείνετε συντονισμένοι — αν συμβεί κάτι, θα αναφέρω», δημοσίευσε ο ντελ Τόρο στις 20 Αυγούστου.

O σκηνοθέτης - ο οποίος είναι λάτρης των παραφυσικών - πόσταρε και φωτογραφίες του δωματίου του.

Χθες, ο Μεξικανός σκηνοθέτης δημοσίευσε μια ενημέρωση, λέγοντας ότι αποφάσισε να μην κοιμηθεί στο δωμάτιο επειδή η «καταπιεστική» ατμόσφαιρα δεν τον άφηνε να ξεκουραστεί.

«Μπορώ μόνο να πω: Δεν έχει συμβεί τίποτα ακόμα, αλλά η ατμόσφαιρα είναι καταπιεστική και δεν θα περάσω πολύ περισσότερο χρόνο εκεί. Το κράτησα το δωματιο αλλά κοιμάμαι σε άλλο δωμάτιο — χρειάζομαι 6 ώρες ύπνου για να έχω μια καλή μέρα στα γυρίσματα, αλλά κάτι είναι μέσα σε εκείνο το δωμάτιο,  μαζί μου».

Πριν λίγε ώρες έγραψε:«Επέστρεψα στο δωμάτιο μετά το γύρισμα. Αυτό το δωμάτιο έχει κάτι περισσότερο από vibes -  υπάρχει κάτι θυμωμένο και εδαφικό εκεί. Ένα κομμάτι οργής»

