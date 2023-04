Τι 30, τι 40, τι… 70: Η Μέριλ Στριπ καταπλήσσει τα social media με τις χορευτικές της επιδόσεις – Βίντεο 

Η Μέριλ Στριπ και ο Πολ Ραντ τα… δίνουν όλα, με τους θαυμαστές τους να παραμιλούν! Η Στριπ θυμίζει κοριτσάκι σε ευκινησία

Τι 30, τι 40, τι… 74. Η οσκαρική ηθοποιός Μέριλ Στριπ παραμερίζει τη σοβαροφάνεια και καταπλήσσει τα social media με τις χορευτικές της επιδόσεις, θυμίζοντας κοριτσάκι σε ευκινησία, και δείχνει ότι είναι δεινή χορεύτρια.



Η Μέριλ Στριπ και ο συμπαθής ηθοποιός Πολ Ραντ (Ant Man) τα… δίνουν όλα, με τους θαυμαστές τους να παραμιλούν στο πλαίσιο της συμμετοχής τους στη σειρά της πλατφόρμας HULU Only Murders in the Building, με πρωταγωνιστές τους Στιβ Μάρτιν, Μάρτιν Σορτ και Σελένα Γκόμεζ.

Οι δυο σταρ εμφανίζονται στην τρίτη σεζόν της επιτυχημένης σειράς.

