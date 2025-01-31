Ο Λευκός Οίκος έδωσε στη δημοσιότητα πριν από λίγες ημέρες το επίσημο πορτρέτο της Πρώτης Κυρίας των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ, και ενώ η εικόνα «δίχασε» το κοινό, το γνωστό περιοδικό μόδας «Vogue» το πήγε ένα βήμα παραπέρα. Για την ακρίβεια την έκανε… με τα «κρεμμυδάκια» τη Μελάνια Τραμπ.

«Η Μελάνια Τραμπ έμοιαζε περισσότερο σαν να ήταν γκεστ σταρ σε ένα επεισόδιο του ‘’The Apprentice’’, παρά σαν να αναλάμβανε το ρόλο της Πρώτης Κυρίας των Ηνωμένων Πολιτειών», έγραψε αναφερόμενη στο μαύρο σακάκι Dolce & Gabbana και το λευκό πουκάμισο που επέλεξε να φορέσει το πρώην μοντέλο για τη φωτογραφία. «Η Μελάνια Τραμπ μοιάζει περισσότερο με ταχυδακτυλουργό παρά με δημόσιο υπάλληλο...».

Το άρθρο υπογράφει η Hannah Jackson και έχει τίτλο: «Melania Trump Cosplays The Apprentice in Her Official White House Portrait».

First Lady Melania Trump’s Official White House Portrait pic.twitter.com/pMdooFZW53 — First Lady Melania Trump (@FLOTUS) January 27, 2025

Αλλά η κριτική προς την Πρώτη Κυρία δεν σταμάτησε εκεί, με την Τζάκσον να σημειώνει πως το πορτρέτο της Μελάνια ήταν αρκετά διαφορετικό από εκείνο των προηγούμενων: «Δεν είναι ίσως περίεργο ότι μια γυναίκα που ζούσε σε ένα χρυσοποίκιλτο ρετιρέ, της οποίας η φήμη είναι τόσο συνυφασμένη με μια αυτοκρατορία ριάλιτι τηλεόρασης, θα αρνιόταν να εγκαταλείψει το θέατρο - ακόμη και όταν βρέθηκε αντιμέτωπη με 248 χρόνια παράδοσης».

Η Τζάκσον παραδέχτηκε ότι η φωτογραφία του 2025 ήταν «αισθητά πιο υποτονική» από εκείνη που κυκλοφόρησε από τον Λευκό Οίκο κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ, η οποία τραβήχτηκε από την ίδια φωτογράφο, τη Régine Mahaux.

Ο κόσμος είχε ανάμεικτες αντιδράσεις για το επίσημο πορτραίτο της Μελάνια όταν κοινοποιήθηκε για πρώτη φορά, με κάποιους θαυμαστές της να σχολιάζουν: «Εκπληκτική! Απολύτως εμβληματική». «Στην πραγματικότητα μου αρέσει πολύ αυτό. Πολύ μοντέρνο και σίγουρα αποτυπώνει την ανορθοδοξία των Τραμπ στον Λευκό Οίκο», έγραψε ένας χρήστης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Άλλοι συνέκριναν επίσης τη φωτογραφία με την εκπομπή του Τραμπ, «The Apprentice», λέγοντας: «Η Μελάνια είναι πολύ όμορφη, αλλά μοιάζει σαν να είναι έτοιμη να με απολύσει…».

Omg. They posed her like Claire Underwood.



They really think it is all a show. https://t.co/0pNSziARVD pic.twitter.com/NHaJ9r2tTP — Chris D. Jackson (@ChrisDJackson) January 27, 2025

