Η Mέγκαν Μαρκλ επέστρεψε στο Instagram με προσωπικό προφίλ.

Ο λογαριασμός άνοιξε την πρωτοχρονιά με πρώτη ανάρτηση ένα βίντεο στο οποίο αποτυπώνεται να τρέχει ανέμελα σε παραλία κοντά στο σπίτι της.

Το βίντεο της Δούκισσας του Σάσεξ να φορά λευκά τρέχει ξυπόλητη στην άμμο «πρόσω ολοταχώς» για τα κύματα και να σκύβει, τράβηξε ο Πρίγκιπας Χάρι.

Ο σκοπός του στιγμιότυπου είναι επί της ουσίας η Μέγκαν να ευχηθεί για τη νέα χρονιά στους διαδικτυακούς της φίλους αφού καταγράφεται να σκύβει και να χαράζει στην άμμο το 2025 γελώντας.

Η Μαρκλ, απενεργοποίησε τη δυνατότητα να σχολιαστεί η ανάρτηση.

Σε κάθε περίπτωαση, η Serena Williams, η Chrissy Teigen, η Tan France και άλλοι διάσημοι έδειξαν την υποστήριξή τους κάνοντας «like».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.