Στο πλατό της Σταματίνας Τσιμτσιλή και του «Happy Day» έκανε ποδαρικό στην πρώτη Live εκπομπή της νέας χρονιάς η αστρολόγος Λίτσα Πατέρα δίνοντας και την πρώτη της μεγάλη συνέντευξη μετά την πολυσυζητημένη αποχώρησή της από την εκπομπή «Το Πρωινό» μετά από τόσα χρόνια.

«Είμαι πάρα πολύ συγκινημένη πραγματικά, γιατί σας αγαπώ όλους. Είσαι ένα σπουδαίο παιδί, το λέω και το νιώθω. Έχουμε δουλέψει μαζί και όσο περνούν τα χρόνια, νιώθω ευτυχισμένη. Νομίζω ότι ο σεβασμός μεταξύ μας είναι δεδομένος», είπε αρχικά η Λίτσα Πατέρα και συνέχισε δίνοντας τις προβλέψεις της για τη νέα χρονιά:

«Δεν είναι χρονιά αφθονίας το 2025, είναι σαν να ξημερώνει ένας νέος αιώνας. Το πλανητικό μας σύστημα αλλάζει, πηγαίνει σε άλλα ζώδια. Αλλάζει η επικοινωνία, τα θέματα που έχουν να κάνουν με τα παιδιά, με τα σχολεία. Θα βρεθούν φάρμακα ακόμα και για το Αλτσχάιμερ, που ταλανίζει την τρίτη ηλικία.

Θα ανακαλυφθούν πράγματα για την εξωγήινη ζωή. Υπάρχει μία ανώτερη δύναμη που καταγράφει καθημερινά τις πράξεις μας και μας ανταποδίδει κάποιες στιγμές αυτά που έχουμε κάνει ή αυτά που θα έπρεπε να έχουμε κάνει. Ουδέν κρυπτόν υπό τον ήλιο και θα το δούμε. Θα αποποιηθούμε την ύλη, θα εστιάσουμε στο πνεύμα. Θα σταματήσει το 2025 ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας.»

Για την αποχώρησή της από την Πρωινή ζώνη μετά από τόσα χρόνια είπε:

«Τώρα στο σάιτ έχετε πολύ περισσότερη ώρα να με απολαύσετε και χωρίς το άγχος του χρόνου και ό,τι ώρα θέλετε στο antenna.gr. Μου λείπει όμως η καθημερινή συνήθεια που είχα χτίσει τόσα χρόνια. Ξυπνάω χωρίς να χρειάζεται να ξυπνήσω.»

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.