Συνατσάκη- Στρατής: Συνεχίζουν την παράδοση της matchy matchy γιορτινής φωτογραφίας - Τι ντύθηκαν φέτος;

Και ναι, πια έγινε οικογενειακή τους παράδοση. Ίαν Στρατής και Μαίρη Συνατσάκη φτιάχνουν σιγά σιγά ένα υπέροχο φωτογραφικό άλμπουμ που θα μείνει να τους θυμίζει όλες τις αλλαγές του χρόνου. Η πρώτη ήταν πριν ακόμα αποκτήσουν την κόρη τους. Οι δυο τους αγκαλιά. 31 Δεκεμβρίου του 2021 με τη Μαίρη Συνατσάκη τότε να γράφει:

«Τόσες μετακομίσεις σε τούτη τη ζωή για να μου μάθει το 2021 ότι το σπίτι που με χώρεσε ολόκληρη και με έκανε να νιώθω ασφαλής… είσαι εσύ ♥️ • να έχει το 2022 ένα ζεστό «σπίτι» για όλ@ σας. Ο,τι κι αν σημαίνει, ο, τι και αν συμβολίζει. Ο, τι και αν χρειάζεστε, να βρεθεί την καινούργια χρονιά, εύκολα στο δρόμο σας αγαπημένοι μου άνθρωποι».

Έναν χρόνο αργότερα στο ίδιο σημείο του σπιτιού τους με τα ίδια outfits κρατώντας πλέον στην αγκαλιά τους την ούτε ενός μηνός κορούλα τους... «Ξεκινήσαμε τη χρονιά 202ΔΥΟ και υποδεχόμαστε την καινούργια 202ΤΡΕΙΣ •

• οικογένεια • 🤍»

Από πέρυσι το ποστάρισμα γίνεται πια Πρωτοχρονιά. Με νέα matchy matchy outfits στο Χριστουγεννιάτικο δέντρο πια και σε νέο σπίτι αλλά πάντα μαζί και πάντα αγκαλιά...

«Η καθιερωμένη… καλό και τυχερό 2024! Σε ο,τι και όπου θέλει ο καθένας, μακάρι να τα καταφέρνουμε! ♥️»

Και φτάσαμε στο φέτος. Και πάλι Πρωτοχρονιά -μόνο αυτό άλλαξε- με ολοκαίνουργιο πυτζαμοσύνολο… Και οι τρεις υπέροχοι…

«Η καθιερωμένη… Ευχόμαστε ένα φαντασμαγορικό 2025. Να μας φέρει καλοσύνη για τους γύρω μας αλλά και τον εαυτό μας και δύναμη για να προχωράμε. Καλή χρονιά, ένα βήμα τη φορά 🫎♥️ του χρόνου τι θα ντυθούμε;;;»

