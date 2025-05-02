Ο πρίγκιπας Χάρι έχασε σήμερα Παρασκευή τη δικαστική διαμάχη σχετικά με τις αλλαγές στις ρυθμίσεις ασφαλείας που του έγιναν από τη βρετανική κυβέρνηση μετά την απόφασή του να παραιτηθεί από τα βασιλικά του καθήκοντα με την Αμερικανίδα σύζυγό του Μέγκαν Μαρκλ.

Ο Χάρι, ο νεότερος γιος του βασιλιά Καρόλου, είχε επιδιώξει να ανατρέψει μια απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών - του υπουργείου που είναι αρμόδιο για την αστυνόμευση - το οποίο αποφάσισε τον Φεβρουάριο του 2020 ότι δεν θα λάμβανε αυτόματα προσωπική αστυνομική ασφάλεια όσο βρισκόταν στη Βρετανία.

Ο ίδιος είχε προσφερθεί να καλύψει προσωπικά το σχετικό κόστος.

Το δικαστήριο απέρριψε τα επιχειρήματα του Χάρι, κρίνοντας ότι η απόφαση της κυβέρνησης να του παρέχει προστασία μόνο κατά περίπτωση ήταν «νόμιμη, λογική και ανάλογη».

Ο πρίγκιπας Χάρι ζει μόνιμα στις Ηνωμένες Πολιτείες με τη σύζυγό του Μέγκαν Μαρκλ και τα δύο τους παιδιά.

Πηγή: skai.gr

