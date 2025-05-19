Αυτοί είναι οι πιο πλούσιοι Βρετανοί celebrities κάτω των 40 ετών - Ποια τραγουδίστρια είναι η νεότερη της λίστας;

H σταρ της ποπ Dua Lipa είναι στα 29 της το πιο νεαρό μέλος στον κατάλογο των 40 πλουσιότερων προσώπων κάτω των 40 ετών στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με την ετήσια κατάταξη των πλουσιότερων Βρετανών που δημοσιοποιήθηκε από τους Sunday Times.

Με περιουσία που υπολογίζεται στα 115 εκατομμύρια στερλίνες (137 εκατομμύρια ευρώ), η Βρετανή τραγουδίστρια με καταγωγή από το Κόσοβο, το άλμπουμ της οποίας «Radical Optimism» είναι πρώτο στο βρετανικό χιτ παρέιντ, βρίσκεται στην 34η θέση αυτού του καταλόγου.

Ο ηθοποιός Ντάνιελ Ράντκλιφ (100 εκατομμύρια στερλίνες), ο ποδοσφαιριστής Χάρι Κέιν (100 εκατομμύρια), ο τενίστας Άντι Μάρεϊ (110 εκατομμύρια), η τραγουδίστρια Αντέλ (170 εκατομμύρια), οι τραγουδιστές Χάρι Στάιλς (225 εκατομμύρια) και Εντ Σίραν (370 εκατομμύρια) περιλαμβάνονται επίσης σ' αυτό το Τοπ 40.

Kαι ιδού η πλήρης λίστα με τους 40 νεότερους πλούσιους της Μ. Βρετανίας:

1. Dmitry Bukhman: £12.54 billion

2. The Duke and Duchess of Westminster: £9.88 4billion

3. Lady Charlotte Wellesley: £2.661billion

4. Herman Narula: £780 million

5. Ben Francis: £726 million

6. Fawn and India Rose James: £718 million

7. Oliver and Alexander Kent-Braham: £704 million

8. Thomas Hartland-Mackie: £684 million

9= Piotr Dabkowski & Mati Staniszewski: £665 million

11. Alex Kendall: £439 million

12. Georgia Toffolo: £425 million

13. Ed Sheeran: £370 million

14. Tom and Phil Beahon: £350 million

15. Timothy Goodwin: £308 million

16. Ayman Rahman and Fateha Begum: £307 million

17. Amar Shah: £264 million

18. Alex Lovén: £262 million

19. Rory McIlroy: £260 million

20. Dan and Melanie Marsden: £253 million

21. Chris Phillips: £250 million

22. Harry Styles: £225 million

23. Martin Kissinger: £200 million

24. Anthony Joshua: £195 million

25. James Asquith: £183 million

26. Adele: £170 million

27. Tom Blomfield: £166 million

28. Barney Hussey-Yeo: £161 million

29. Peter Lipka: £128 million

30. Ben Maruthappu: £123 million

31. George and Mike Heaton: £122 million

32. Vishal Karia: £119 million

33. Romina Savova: £117 million

34. Dua Lipa: £115 million

35= Sir Andy Murray: £110 million

35= Victor Riparbelli & Steffen Tjerrild: £110 million

38= Harry Kane: £100 million

38= Daniel Radcliffe: £100 million

38= Paige Williams: £100 million

