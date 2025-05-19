Mariska Hargitay: Αποκάλυψε το συγκλονιστικό οικογενειακό μυστικό που έκρυβε για πάνω από 30 χρόνια

Η Mariska Hargitay αποκάλυψε ένα συγκλονιστικό μυστικό που έκρυβε για πάνω από 30 χρόνια στο ντοκιμαντέρ «My Mom Jayne». Η ηθοποιός, γνωστή από τη σειρά «Law & Order: Special Victims Unit», αποκάλυψε ότι ο Mickey Hargitay δεν είναι ο βιολογικός της πατέρας, αλλά ο Ιταλός τραγουδιστής Nelson Sardelli.

«Ήταν τα πάντα για μένα, το είδωλό μου. Με αγαπούσε τόσο πολύ και το ήξερα», δήλωσε στο «Vanity Fair» για την ανατροφή της με τον Mickey Hargitay.

Mariska Hargitay reveals shocking family secret she hid for more than 3 decades: ‘I’m living a lie’ https://t.co/boRrNYfdpM pic.twitter.com/fD5wmwOLCo — Page Six (@PageSix) May 18, 2025

Η μητέρα της Mariska, Jayne Mansfield, κατέθεσε αίτηση διαζυγίου από τον Mickey το 1963. Η εκλιπούσα playmate του «Playboy» είχε ένα σύντομο ειδύλλιο με τον Ιταλό τραγουδιστή, Nelson Sardelli, και σύντομα έμεινε έγκυος. Μήνες πριν γεννήσει την ηθοποιό το 1964, η Mansfield συμφιλιώθηκε με τον Mickey. Η βραβευμένη με Χρυσή Σφαίρα ηθοποιός δήλωσε ότι ανακάλυψε την αλήθεια για τον πραγματικό της πατέρα όταν είδε μια φωτογραφία του Sardelli.

«Ήταν σαν να έχασα τη γη κάτω από τα πόδια μου», θυμάται στο ντοκιμαντέρ, το οποίο θα είναι διαθέσιμο για streaming στο HBO Max στις 27 Ιουνίου. Ωστόσο, ο πατέρας της, Mickey, αρνήθηκε τον συγκεκριμένο ισχυρισμό από την ηθοποιό. Σε ηλικία 30 ετών, η Mariska πήγε να δει τον Sardelli, που σήμερα είναι 90 ετών, σε συναυλία στο Atlantic City. «Περίμενα 30 χρόνια γι’ αυτή τη στιγμή.

Έλεγα: ‘’Δεν θέλω τίποτα, δεν χρειάζομαι τίποτα από εσένα... Έχω έναν μπαμπά’’», είπε με αφοπλιστική ειλικρίνεια στο «Vanity Fair». «Υπήρχε κάτι σχετικά με την αφοσίωση. Ήθελα να είμαι πιστή στον πατέρα που με μεγάλωσε».

Και πρόσθεσε: «Μεγάλωσα εκεί που έπρεπε να μεγαλώσω και ξέρω ότι όλοι έκαναν την καλύτερη επιλογή για μένα. Είμαι η κόρη του Mickey Hargitay. Αυτό δεν είναι ψέμα».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.