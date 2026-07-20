Η Μέγκαν Φοξ έδωσε μια σύντομη και ιδιαίτερα αιχμηρή απάντηση σε χρήστη του Instagram, ο οποίος προσπάθησε να την επικρίνει για τις πρόσφατες φωτογραφίες που δημοσίευσε φορώντας εσώρουχα. Η 40χρονη ηθοποιός «ανέβασε» μια σειρά φωτογραφιών με ένα μαύρο σύνολο εσωρούχων σε γοτθικό ύφος, προκαλώντας πλήθος αντιδράσεων από τους διαδικτυακούς ακολούθους της.

Ανάμεσα στα σχόλια βρέθηκε και εκείνο ενός χρήστη που χαρακτήρισε τις αναρτήσεις της «ντροπιαστικές» για μια μητέρα της ηλικίας της, συγκρίνοντάς τες με περιεχόμενο που θα δημοσίευε ένας 16χρονος στο Tumblr.

Η Μέγκαν Φοξ δεν άφησε το σχόλιο αναπάντητο. Αντί να εμπλακεί σε μια μακροσκελή αντιπαράθεση, απάντησε με χιούμορ: «Ποιος από τους πρώην μου είναι αυτός;». Η αντίδρασή της προκάλεσε γέλιο στους θαυμαστές της, με πολλούς να επικροτούν τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε την αρνητική κριτική.

Στις φωτογραφίες, η πρωταγωνίστρια του «Transformers» εμφανίστηκε με μαύρα εσώρουχα, ενώ είχε καλύψει το σώμα της με ένα μαύρο διάφανο σάλι. Στην εικόνα είχε προστεθεί ψηφιακά και ένα φωτοστέφανο πάνω από το κεφάλι της.

Η εμφάνιση παρέπεμπε στη σκοτεινή αισθητική του χαρακτήρα που είχε υποδυθεί στην ταινία «Jennifer’s Body», έναν από τους πιο χαρακτηριστικούς ρόλους της καριέρας της.

«Οι άνδρες θα τους έκαναν να πιστέψουν ότι η ανυπακοή ήταν το ελάττωμα της Εύας, ενώ στην πραγματικότητα ήταν η μεγαλύτερη αρετή της», έγραψε στην ανάρτησή της.

Η Μέγκαν Φοξ έχει γίνει ιδιαίτερα ενεργή στο Instagram μετά την επιστροφή της στην πλατφόρμα τον Μάρτιο, έπειτα από απουσία περίπου ενός έτους.

Στην πρώτη της δημοσίευση μετά το διάλειμμα, είχε ποζάρει με ένα μαύρο κορσέ και ασορτί εσώρουχο. Είχε συνδυάσει την εμφάνισή της με μαύρες κάλτσες πάνω από το γόνατο, ψηλοτάκουνα παπούτσια με χοντρή πλατφόρμα και σχέδια από φύλλα κάνναβης, καθώς και ένα μαύρο κολιέ με καρφιά. «Τα πάντα είναι πιο όμορφα επειδή είμαστε καταδικασμένοι», είχε γράψει τότε στη λεζάντα των φωτογραφιών.

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Πηγή: skai.gr

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