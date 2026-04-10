Μέγκαν Φοξ: Οι τολμηρές αναρτήσεις στο Instagram που της στοιχίζουν εκατομμύρια...

Η Μέγκαν Φοξ βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της δημοσιότητας, αυτή τη φορά όχι μόνο για τις εντυπωσιακές εμφανίσεις της, αλλά και για το πόσο… κοστίζουν. Σύμφωνα με εκτιμήσεις ειδικών, οι ιδιαίτερα τολμηρές φωτογραφίες που δημοσιεύει στο Instagram ενδέχεται να της στερούν έσοδα εκατομμυρίων δολαρίων.

Η 39χρονη ηθοποιός επέστρεψε δυναμικά στα social media τον περασμένο μήνα, έπειτα από μια περίοδο αποχής που ακολούθησε μετά τον χωρισμό της από τον Machine Gun Kelly και τη γέννηση της κόρης τους, Saga Blade Fox-Baker. Από τότε, έχει αναρτήσει μια σειρά από προκλητικές φωτογραφίες, που συγκεντρώνουν τεράστια απήχηση.

Σε μία από αυτές, ποζάρει στα τέσσερα φορώντας μίνι φούστα και στρινγκ, ενώ σε άλλη εμφανίζεται με look «μαθήτριας». Οι εικόνες γίνονται «viral», συγκεντρώνοντας εκατομμύρια προβολές και χιλιάδες σχόλια από τους περισσότερους από 24 εκατομμύρια ακόλουθούς της.

Ωστόσο, σύμφωνα με ανθρώπους της βιομηχανίας περιεχομένου ενηλίκων, η επιλογή της να δημοσιεύει τέτοιο υλικό δωρεάν ενδέχεται να της κοστίζει ακριβά. Πλατφόρμες συνδρομητικού περιεχομένου, όπως το OnlyFans, θα μπορούσαν, όπως υποστηρίζουν, να της αποφέρουν τεράστια κέρδη.

Η δημιουργός περιεχομένου Addyson James εκτιμά ότι μια προσωπικότητα με το εκτόπισμα της Φοξ θα μπορούσε να εξασφαλίζει έσοδα που ξεπερνούν τα 10 εκατομμύρια δολάρια τον μήνα.

Αντίστοιχη είναι και η άποψη του ειδικού στις δημόσιες σχέσεις Μπράιαν Σκοτ Γκρος, ο οποίος υποστηρίζει ότι η Φοξ «χαρίζει» ουσιαστικά το περιεχόμενό της. Όπως εξηγεί, «όταν μια τέτοια σταρ δημοσιεύει δωρεάν αυτό το υλικό, είναι σαν να προσφέρει ένα προϊόν χωρίς αντίτιμο», προσθέτοντας ότι θα μπορούσε να το αξιοποιήσει εμπορικά με πολύ μεγαλύτερη απόδοση.

Η Μέγκαν Φοξ εξακολουθεί να διατηρεί ισχυρή παρουσία στη δημόσια σφαίρα. Αν και τα τελευταία χρόνια δεν έχει σημειώσει μεγάλες κινηματογραφικές επιτυχίες –με ταινίες όπως τα Expend4bles και Good Mourning να μην ανταποκρίνονται στις προσδοκίες– το όνομά της παραμένει ιδιαίτερα εμπορικό.

Πηγή: skai.gr

