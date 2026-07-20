Ανάμεσα στους διάσημους που έδωσαν το «παρών» στον τελικό του Μουντιάλ ήταν η Σοφία Βεργκάρα, η οποία παρακολούθησε την αναμέτρηση της Ισπανίας με την Αργεντινή στο MetLife Stadium, στο Νιου Τζέρσεϊ.

Η 54χρονη ηθοποιός μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς ακολούθους της φωτογραφίες και βίντεο από τις στιγμές που έζησε στο γήπεδο, πριν και κατά τη διάρκεια του αγώνα, ο οποίος ολοκληρώθηκε με νίκη της Ισπανίας με 1-0.

Η πρωταγωνίστρια του «Modern Family» πόζαρε σε αρκετές φωτογραφίες μαζί με τον 34χρονο γιο της, Μανόλο Γκονζάλες Βεργκάρα, καθώς και με φίλους που τη συνόδευσαν στον μεγάλο τελικό. Στις αναρτήσεις της συμπεριέλαβε και στιγμιότυπα με τον σύντροφό της, Ντάγκλας Τσάμποτ.

Σε μία από τις selfies τους, ο αγώνας διακρίνεται να βρίσκεται σε εξέλιξη στο βάθος, ενώ σε άλλη φωτογραφία η ηθοποιός σχηματίζει το σήμα της νίκης με τα δάχτυλά της, καθώς το ζευγάρι αγκαλιάζεται στις εξέδρες. Η Βεργκάρα δημοσίευσε επίσης φωτογραφίες με τους φίλους της.

«Ο ενθουσιασμός του Μουντιάλ», έγραψε στην ανάρτησή της. Η ηθοποιός έκανε μια σύντομη εμφάνιση και στην τηλεοπτική κάλυψη του αγώνα από το Telemundo. Είχε προηγουμένως συμμετάσχει, μαζί με τον Όουεν Γουίλσον, σε διαφημιστικά σποτ για τη μετάδοση της διοργάνωσης από το δίκτυο.

Η Σοφία Βεργκάρα αποκάλυψε ακόμη ότι είχε επικοινωνήσει με τη Σακίρα πριν από την πολυαναμενόμενη εμφάνιση της τραγουδίστριας στον τελικό. Όπως είπε, η Κολομβιανή σταρ της είχε στείλει μήνυμα για να τη ρωτήσει εάν θα βρισκόταν στο Λος Άντζελες για τους αγώνες.

Πηγή: skai.gr

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