Ο Τζεφ Μπέζος και η σύζυγός του, Λόρεν Σάντσεζ Μπέζος, εθεάθησαν να ανεβαίνουν στη γέφυρα του λιμανιού του Σίδνεϊ, στο πλαίσιο της επίσκεψής τους στην Αυστραλία. Ο ιδρυτής της Amazon, ο οποίος κατατάσσεται από το «Forbes» ανάμεσα στους πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου, φέρεται να έφτασε στην πόλη -μαζί με τη Λόρεν Σάντσεζ- με ιδιωτικό αεροσκάφος, αξίας περίπου 80 εκατομμυρίων δολαρίων.

Λίγες ώρες μετά την άφιξή τους, το ζευγάρι κέντρισε την προσοχή κατά τη διάρκεια δείπνου στο Mimi’s, ένα πολυτελές εστιατόριο στο Coogee Pavilion, στην ανατολική πλευρά του Σίδνεϊ. Πελάτες του εστιατορίου ανέφεραν στη «Sydney Morning Herald» ότι πριν από την άφιξη του ζευγαριού εμφανίστηκε ομάδα σωματοφυλάκων. Οι άνδρες ασφαλείας παρέμειναν σε κοντινή απόσταση όσο ο Μπέζος και η Σάντσεζ απολάμβαναν το γεύμα τους.

Jeff Bezos and glamorous wife Lauren Sanchez climb iconic Sydney Harbour Bridge after catching private jet to Australia for mystery trip https://t.co/7WHdw4zyHt — Daily Mail (@DailyMail) July 19, 2026

Την Κυριακή, οι δυο τους επισκέφθηκαν τη γέφυρα του Σίδνεϊ και συμμετείχαν σε οργανωμένη ανάβαση στο αξιοθέατο. Ο Τζεφ Μπέζος και η Λόρεν Σάντσεζ φόρεσαν ειδικές στολές και ζώνες ασφαλείας, προτού ξεκινήσουν τη διαδρομή προς την κορυφή της γέφυρας μαζί με τρία ακόμη άτομα.

Ο λόγος του ταξιδιού τους στην Αυστραλία δεν έχει γίνει γνωστός. Παραμένει ασαφές εάν η επίσκεψη συνδέεται αποκλειστικά με διακοπές και περιηγήσεις ή εάν περιλαμβάνει και επαγγελματικές υποχρεώσεις.

Ο Τζεφ Μπέζος αποχώρησε από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Amazon στα μέσα του 2021, παραμένοντας ωστόσο εκτελεστικός πρόεδρος της εταιρείας. Η Amazon Web Services διαθέτει 13 κέντρα δεδομένων στην Αυστραλία, τα περισσότερα από τα οποία βρίσκονται στο Σίδνεϊ.

Amazon founder Jeffrey Bezos has been spotted climbing the Sydney Harbour Bridge alongside his wife, Lauren Sánchez Bezos. pic.twitter.com/VsQT8GDiZP — Anne Tootill (@toot5000) July 19, 2026

Μετά την παράδοση της διεύθυνσης της Amazon στον Άντι Τζάσι, ο Τζεφ Μπέζος έχει αφιερώσει μεγάλο μέρος του χρόνου του στην αεροδιαστημική εταιρεία Blue Origin. Η εταιρεία θεωρείται ένας από τους βασικούς ανταγωνιστές της SpaceX του Ίλον Μασκ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.