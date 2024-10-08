Μια από τις πιο επιτυχημένες ταινίες τρόμου των τελευταίων χρόνων ήταν η «M3GAN» (2022). Μια παιδική κούκλα, που με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης, αναπτύσσει δολοφονικές τάσεις. Δεν είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι κάποιος -σε κάποιο γραφείο- σκέφτηκε ότι θα ήταν αστείο να εκμεταλλευτεί τον τίτλο της ταινίας για να δώσει στην 38χρονη Megan Fox τον ρόλο του ρομπότ M3GAN.

Στις 13 Σεπτεμβρίου κυκλοφόρησε στις αμερικανικές αίθουσες το «Subservience», ένα θρίλερ επιστημονικής φαντασίας με ερωτικές προεκτάσεις, όπου η ηθοποιός, που έγινε γνωστή από το «Transformers» (2007), υποδύεται μια cyborg νταντά, την οποία αποκτά ένας πατέρας για να αντικαταστήσει προσωρινά τη σύζυγό του που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο και να αναλάβει τις δουλειές του σπιτιού. Όπως είναι εύκολο να μαντέψει κανείς, η κατάσταση σύντομα ξεφεύγει, με το ρομπότ να προσπαθεί να πάρει τον έλεγχο της οικογένειας και την αγάπη του συζύγου με κάθε κόστος.

Η συγκεκριμένη ταινία είναι η τελευταία προσπάθεια της ηθοποιού να επανεκκινήσει την καριέρα της μετά από χρόνια, αφού τη βλέπουμε μόνο να κάνει πρωτοσέλιδα λόγω της σχέσης της με τον τραγουδιστή Machine Gun Kelly. Μητέρα τριών παιδιών ηλικίας 11, 10 και οκτώ ετών με τον συνάδελφό της ηθοποιό Brian Austin Green, η Fox μεγάλωσε σε μια οικογένεια με πατριό, ο οποίος, σύμφωνα με την ίδια, ήταν λεκτικά, πνευματικά και συναισθηματικά βίαιος.

Η Φοξ βίωσε πολλά στην κινηματογραφική βιομηχανία, αλλά ποτέ δεν μίλησε για κάποια ιστορία κακοποίησης. «Ακόμα και με το κίνημα #MeToo και με όλους να βγαίνουν με ιστορίες - και θα μπορούσε κανείς να υποθέσει ότι πιθανώς έχω αρκετές ιστορίες, και έχω - δεν μίλησα για πολλούς λόγους», δήλωσε στους «New York Times». «Απλώς δεν πίστευα, με βάση το πώς με είχαν δεχτεί οι άνθρωποι και οι φεμινίστριες, ότι θα ήμουν ένα συμπαθητικό θύμα».

Η Φοξ είναι θυμωμένη με το Χόλιγουντ. Κι αυτό γιατί η κινηματογραφική βιομηχανία δεν εστίασε στους ρόλους της, αλλά στη σεξουαλικότητά της. Η ηθοποιός έχει πει με παράπονο σε συνεντεύξεις της ότι πάντα ένιωθε απόρριψη από το κοινό και ότι δεν υπήρξε μεγάλη προσπάθεια να την καταλάβει.

«Νομίζω ότι υπήρχε μια διάχυτη αντίληψη για μένα ότι είμαι ένα ρηχό άτομο, τουλάχιστον, την πρώτη δεκαετία της καριέρας μου», δήλωσε στην «Washington Post» το 2021. «Ήμουν τόσο χαμένη και προσπαθούσα να καταλάβω πώς πρέπει να νιώσω αξία ή να βρω σκοπό σε αυτή τη φρικτή, πατριαρχική, μισογυνική κόλαση που ήταν το Χόλιγουντ εκείνη την εποχή. Επειδή είχα ήδη μιλήσει εναντίον του και όλοι, συμπεριλαμβανομένων κι άλλων γυναικών, δέχθηκα πόλεμο», πρόσθεσε η ίδια.

Σε εκείνο το άρθρο, όπου η ηθοποιός δήλωνε επίσης ότι ένιωθε συνδεδεμένη με την Ιωάννα της Λωραίνης και «όλες τις διωκόμενες γυναίκες σε όλη την ιστορία», γινόταν λόγος για μια «αναγέννησή» της μετά το «Till Death». Μια τέτοια πρόβλεψη απέχει ακόμη πολύ από το να εκπληρωθεί, αλλά η Fox το προσπαθεί…

