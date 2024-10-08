Mark Zuckerberg: Η γυναίκα του ήθελε ένα mini van και της το σχεδίασε με την Porsche!

Αυτή κι αν ήταν έκπληξη. Και δεν ξέρουμε κι ακόμα πόσο του κόστισε. Όχι ότι έχει και καμιά σημασία βέβαια. Αφού η περιουσία του Mark Zuckerberg είναι αμύθητη.

Και δεν έχει κρύψει και λεπτό την τεράστια αδυναμία που έχει στη σύζυγό του Priscilla με την οποία είναι παντρεμένοι από το 2012 και έχουν αποκτήσει και τρία παιδιά!

Μέχρι και άγαλμα στον κήπο τους την έκανε πριν από λίγο καιρό. Και τώρα φρόντισε να της ικανοποιήσει και μια επιθυμία.

Τρία παιδιά σε ταυτόχρονη μετακίνηση με όλα τα απαραίτητα –βάλτε και τα παιχνίδια, ποδήλατα κλπ- τα συμβατικά αυτοκίνητα δεν πολυβολεύουν για να μην στριμώχνονται. Έτσι εδώ και καιρό η Priscilla του ζητούσε να πάρουν ένα mini van. Αυτά που υπήρχαν στην αγορά δεν ικανοποιούσαν όμως τις απατήσεις του ζάμπλουτου Mark και έτσι σε συνεργασία με την Porsche σχεδίασε ο ίδιος ένα Prosche Cayenne Turbo GT custom κατασκευής ειδικά για εκείνη.

Και περήφανος για την έκπληξη που της έκανε το παρουσίασε μαζί της και μαζί με το βίντγεο που το αντικρίζει για πρώτη φορά στο instagram του.

