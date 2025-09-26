Megan Fox-Machine Gun Kelly: Δημοσίευσαν φωτογραφία της κόρης τους

Ο Machine Gun Kelly (MGK) μυεί τη μικρότερη κόρη του στην πανκ μουσική πριν καν μάθει να περπατάει. O 35χρονος καλλιτέχνης μοιράστηκε μια σπάνια φωτογραφία της 5 μηνών κόρης του, Saga Blade Fox-Baker, στο Instagram, καθώς γιόρταζε την πέμπτη επέτειο του άλμπουμ του «Tickets to My Downfall». Καλωσόρισε την κορούλα του με την πρώην αρραβωνιαστικιά του, Megan Fox, τον Μάρτιο.

Η γλυκιά φωτογραφία έδειχνε τη Saga Blade να φοράει ένα φορμάκι με μια λαμπερή ροζ κιθάρα στο μπροστινό μέρος, ενώ καθόταν σε ένα ροζ καρεκλάκι μωρού και κρατούσε ένα λούτρινο παιχνίδι. Ο MGK -το πραγματικό όνομα του οποίου είναι Colson Baker- κάλυψε το πρόσωπο της κόρης του με ένα λευκό emoji καρδιάς.

«Πριν από 5 χρόνια, το pop punk επανήλθε στη ζωή», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης. «Το υπόλοιπο του έτους θα γιορτάσουμε την 5η επέτειο αυτού του άλμπουμ, έχουμε 5 ακυκλοφόρητα τραγούδια από εκείνη την εποχή που μιξάρονται αυτή τη στιγμή για να κυκλοφορήσουν το συντομότερο δυνατό, ένα βιβλίο με φωτογραφίες από τα παρασκήνια της ηχογράφησης κ.ά. Σας αγαπώ».

Ο MGK είναι επίσης πατέρας μιας 16χρονης κόρης, της Casie Colson Baker, την οποία έχει με την πρώην του Emma Cannon. Ο τραγουδιστής του «Cliché» είχε ανακοινώσει ότι περίμενε το πρώτο του παιδί με την Fox, τον Νοέμβριο του 2024, πριν ανακοινώσει την άφιξη της κόρης τους τον Μάρτιο. Η ηθοποιός του «Transformers» είναι επίσης μητέρα τριών αγοριών: του Noah, 12, του Bodhi, 11, και του Journey, 9, με τον πρώην σύζυγό της Brian Austin Green.

Πηγή: skai.gr

