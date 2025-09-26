Ο Τομ Χανκς χάρισε γραφομηχανή-αντίκα σε καταστηματάρχη

Ο διάσημος ηθοποιός Τομ Χανκς απέστειλε μια vintage γερμανική γραφομηχανή σε ιδιοκτήτη μικρής επιχείρησης στο Πόρτλαντ του Όρεγκον, τηρώντας υπόσχεση που είχε δώσει πριν από δύο χρόνια.

Ο Άντονι Βαλόπι, ιδιοκτήτης του καταστήματος Type Space, ανακοίνωσε μέσω Instagram ότι παρέλαβε μια υπογεγραμμένη γραφομηχανή απευθείας από τον Τομ Χανκς. Ο Βαλόπι μοιράστηκε φωτογραφίες με το ιδιαίτερο δώρο, καθώς και από την πρώτη του συνάντηση με τον βραβευμένο με Όσκαρ ηθοποιό το 2023.

Η γνωριμία των δύο ανδρών έγινε όταν ο Χανκς επισκέφθηκε το κατάστημα κατά τη διάρκεια περιοδείας για το βιβλίο του "The Making of Another Major Motion Picture Masterpiece". Σύμφωνα με το KGW8 News, συνομίλησαν για περίπου μία ώρα σχετικά με γραφομηχανές, ενώ ο Χανκς αγόρασε μια αντίκα γραφομηχανή και δεσμεύτηκε να στείλει στον Βαλόπι μία υπογεγραμμένη από τη συλλογή του.

Καθώς περνούσε ο καιρός χωρίς να φτάνει κάποιο δώρο, ο Βαλόπι παραδέχτηκε ότι είχε ξεχάσει την υπόσχεση. Πρόσφατα, ήρθε σε επαφή με τον μάνατζερ του Χανκς για άλλο λόγο, γεγονός που υπενθύμισε στην ομάδα του ηθοποιού την εκκρεμότητα με τη γραφομηχανή.

Λίγες ημέρες αργότερα, μια υπογεγραμμένη Rheinmetall του 1955 με γερμανικό πληκτρολόγιο παραδόθηκε στο κατάστημα του Βαλόπι. "Συγγνώμη συλλέκτες - αυτή είναι ανεκτίμητη!" έγραψε ο ίδιος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προσκαλώντας το κοινό να μοιραστεί τη χαρά του.

Η συλλογή του Τομ Χανκς περιλαμβάνει πάνω από 300 γραφομηχανές, μερικές εκ των οποίων χρονολογούνται από τις αρχές του 20ού αιώνα. Τον Ιανουάριο, ο Χανκς είχε δανείσει 35 γραφομηχανές σε έκθεση στην Εκκλησία του Σαγκ Χάρμπορ.

Σε επιστολή που συνόδευε το δώρο, ο Χανκς ανέφερε: "Νομίζω ότι αυτή η γραφομηχανή θα σου ταιριάζει. Ρώτα κάποιον μεγάλης ηλικίας πώς λειτουργεί. Και χρησιμοποίησέ την για να μου απαντήσεις".

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

