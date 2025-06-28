Χθες βράδυ στη Λευκωσία, ο Γιώργος Μαζωνάκης σταμάτησε αιφνιδίως τη συναυλία του στο στάδιο «Χαλκάνορα Ιδαλίου» στην Κύπρο όταν ξεκίνησε έντονο επεισόδιο ανάμεσα σε θεατές.

Ζήτησε από την ασφάλεια να απομακρύνει τα «θερμόαιμα» άτομα — όπως τα χαρακτήρισε — καλώντας τους παράλληλα «ξεφτίλες» και αιτήθηκε να αποχωρήσουν, ώστε να συνεχίσει το πρόγραμμά του χωρίς περαιτέρω διακοπές.

Βίντεο του περιστατικού έγινε viral στο TikTok, με τον καλλιτέχνη να κρατά το μικρόφωνο και να φωνάζει: «Δεν σκέφτεστε και εσείς τους υπόλοιπους που βρίσκονται εδώ;» Οι χρήστες σχολίασαν έντονα τόσο το στιλ του όσο και τον τρόπο που χειρίστηκε την αναταραχή.

