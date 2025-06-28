Λογαριασμός
«Δεν είναι συμπεριφορά αυτή» - Viral βίντεο από τη στιγμή που ο Μαζωνάκης διακόπτει συναυλία στην Κύπρο

Βίντεο του περιστατικού έγινε viral στο TikTok, με τον καλλιτέχνη να κρατά το μικρόφωνο και να φωνάζει: «Δεν σκέφτεστε και εσείς τους υπόλοιπους που βρίσκονται εδώ;» 

Γιώργος Μαζωνάκης

Χθες βράδυ στη Λευκωσία, ο Γιώργος Μαζωνάκης σταμάτησε αιφνιδίως τη συναυλία του στο στάδιο «Χαλκάνορα Ιδαλίου» στην Κύπρο όταν ξεκίνησε έντονο επεισόδιο ανάμεσα σε θεατές.

Ζήτησε από την ασφάλεια να απομακρύνει τα «θερμόαιμα» άτομα — όπως τα χαρακτήρισε — καλώντας τους παράλληλα «ξεφτίλες» και αιτήθηκε να αποχωρήσουν, ώστε να συνεχίσει το πρόγραμμά του χωρίς περαιτέρω διακοπές.

@s_christodoulou 🎤 Όταν κάποιοι ανεγκέφαλοι χαλάνε τη στιγμή για όλους… Ο Γιώργος Μαζωνάκης διέκοψε τη συναυλία και αποχώρησε λόγω επεισοδίου στο κοινό.Ντροπή σε όσους δεν σέβονται τους γύρω τους. #μαζωνακης #συναυλια #επεισοδιο #fail #ντροπη #livefail #mazonakis #Cyprus #Dali #Festivalgalaktos #fyp #foryoupage @Giorgos Mazonakis @Mazonakis giorgos ♬ original sound - s_christodoulou

Βίντεο του περιστατικού έγινε viral στο TikTok, με τον καλλιτέχνη να κρατά το μικρόφωνο και να φωνάζει: «Δεν σκέφτεστε και εσείς τους υπόλοιπους που βρίσκονται εδώ;» Οι χρήστες σχολίασαν έντονα τόσο το στιλ του όσο και τον τρόπο που χειρίστηκε την αναταραχή. 

